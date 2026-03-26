गढ़वा में रामनवमी जुलूस को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले पत्थर, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

Garhwa News: गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से जारी तनाव हिंसक झड़प में तब्दील हो गया है. रामनवमी के दौरान डीजे बजाने और झंडा गाड़ने को लेकर दो समुदायों के बीच शुरू हुआ विवाद पत्थरबाजी तक पहुंच गया है. फिलहाल, पूरे रमकंडा बाजार और आसपास के क्षेत्रों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है.
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Garhwa Communal Tension: झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से सुलग रहा विवाद गुरुवार को हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया. रामनवमी के अवसर पर डीजे बजाने और महावीरी झंडा गाड़ने के स्थान को लेकर दो समुदायों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया. स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.
मिली जानकारी के अनुसार, रमकंडा के एक संवेदनशील इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे बजाने की अनुमति और एक विशेष स्थान पर झंडा गाड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच असहमति पैदा हुई थी. स्थानीय प्रशासन ने शांति समिति की बैठक के जरिए सुलह की कोशिश की थी. मगर, गतिरोध खत्म नहीं हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि गुरुवार को तनाव हिंसक झड़प में बदल गया.
गुरुवार को देखते ही देखते दोनों ओर से भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए. दोनों समुदायों की की तरफ से एक-दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए गए, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई और दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गईं. वहीं, हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा.
दरअसल, पुलिस ने शुरुआत में लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति हाथ से निकलने लगी और पुलिस बल पर भी पथराव हुआ, तो भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए. गढ़वा के पुलिस अधीक्षक (SP) फोर्स के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं. जिले के अन्य थानों से भी अतिरिक्त पुलिस बल को रमकंडा बुलाया गया है. फिलहाल, पूरे रमकंडा बाजार और आसपास के क्षेत्रों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है.
रिपोर्ट: अशीष प्रकाश राजा
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