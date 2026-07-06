/पलामू पहुंचे VIP चीफ मुकेश सहनी, सिकंदर चौधरी हत्याकांड को लेकर दिया धरना

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सोमवार (6 जुलाई) को झारखंड के पलामू पहुंचे. यहां उन्होंने सिकंदर चौधरी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिला परिषद कार्यालय, डाल्टेनगंज में आयोजित एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया और प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध शीघ्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. धरना-प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि लगभग डेढ़ महीने पहले सिकंदर चौधरी की हत्या कर दी गई थी. इस घटना में कई लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हुए थे. उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मामले में अब तक न्याय नहीं मिलना बेहद दुर्भाग्य पूर्ण है.