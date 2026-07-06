Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /पलामू पहुंचे VIP चीफ मुकेश सहनी, सिकंदर चौधरी हत्याकांड को लेकर दिया धरना

पलामू पहुंचे VIP चीफ मुकेश सहनी, सिकंदर चौधरी हत्याकांड को लेकर दिया धरना

VIP चीफ मुकेश सहनी पलामू पहुंचे. उन्होंने सिकंदर चौधरी हत्याकांड को लेकर धरना दिया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का स्पष्ट मत है कि न तो कोई निर्दोष फंसे और न ही कोई दोषी बच पाए. अपराधियों को सख्त सजा मिलने से समाज में कानून का भय कायम होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:50 PM IST
पलामू पहुंचे VIP चीफ मुकेश सहनी, सिकंदर चौधरी हत्याकांड को लेकर दिया धरना
Image Credit: पलामू पहुंचे VIP चीफ मुकेश सहनी (मुकेश सहनी X अकाउंट)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पलामू पहुंचे VIP चीफ मुकेश सहनी, सिकंदर चौधरी हत्याकांड को लेकर दिया धरना
Mukesh Sahani5 min ago
2
Vaishali news51 min ago
3
Dhanbad News1 hr ago
4
Jehanabad news2 hrs ago
5
Muzaffarpur News3 hrs ago