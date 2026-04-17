'लोकतंत्र नहीं, अब संसदीय सर्कस में जी रहे हैं हम', झामुमो का केंद्र पर बड़ा हमला

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार की नीतियों और हाल ही में संसद में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल को लेकर जोरदार हमला बोला है. रांची में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम संसदीय लोकतंत्र में नहीं, बल्कि 'संसदीय सर्कस' में जी रहे हैं. उन्होंने बिल के प्रावधानों और केंद्र की मंशा पर कई गंभीर सवाल खड़े किए.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संसद का विशेष सत्र चल रहा है और सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह संवैधानिक व्यवस्था में एक अजीब नजीर होगी कि 106 विधेयक पारित होने के बाद सीधे 131वां संशोधन प्रस्ताव आ गया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2023 में पूरे विपक्ष ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का समर्थन किया था और इसे 2024 से ही लागू करने की मांग की थी, तब सरकार ने इसे परिसीमन के बाद लागू करने की बात क्यों कही? उन्होंने दावा किया कि इस संशोधन के बाद 280 नए संसदीय क्षेत्र बनेंगे और परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, जो पूरी तरह अतार्किक है.

झामुमो नेता ने केंद्र सरकार के उस तर्क पर भी सवाल उठाए जिसमें कहा जा रहा है कि पिछले 15 वर्षों में देश की आबादी और बसावट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि लोग रोजी-रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिससे आबादी का संतुलन बदलता है. उन्होंने पूछा कि अगर परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना है, तो फिर नए आंकड़ों का क्या महत्व रह जाएगा? सुप्रियो भट्टाचार्य ने गृह मंत्री के उस बयान को भी आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है. झामुमो नेता ने चुनौती देते हुए कहा कि क्या पिछले चार महीनों में किसी एक भी व्यक्ति ने जनगणना होते देखी है?

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सिटों के बंटवारे पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी. हर दो लोकसभा क्षेत्रों को तोड़कर तीन बना दिया जाएगा. उन्होंने पूछा कि इसके पीछे की राजनीतिक मंशा क्या है? उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि परिसीमन जैसे बड़े फैसले से पहले राज्यों से कोई राय-मशविरा नहीं किया गया. उन्होंने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे राज्य के भूगोल के साथ क्या होगा और किस आधार पर बदलाव किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जिस पंचायत स्तर पर महिलाओं की 50% भागीदारी की तारीफ कर रहे हैं, वह व्यवस्था राजीव गांधी ने की थी, जिसका उस समय भाजपा ने विरोध किया था.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर भी निशाना साधा. उन्होंने सवाल किया कि भाजपा में अब तक इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, लेकिन क्या कभी किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि वह क्रेडिट लेना नहीं चाहते, तो फिर 2023 में ही विपक्ष के प्रस्ताव को मानकर इसे 2024 से लागू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में बड़ी संख्या में महिलाओं के वोट काटे गए हैं, क्या यही महिलाओं का सम्मान है? उन्होंने आशंका जताई कि एक खास तबके को वोटिंग प्रक्रिया से दूर रखने और मताधिकार पर हमला करने की कोशिश की जा रही है.

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अंत में उन्होंने बेहद निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम लोकतंत्र में नहीं बल्कि किसी सर्कस की गैलरी में बैठे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी घृणित राजनीतिक मंशा के साथ अगर कोई सत्ता में है, तो यह पूरे देश के लिए एक गंभीर समस्या है. महिला आरक्षण को सिर्फ 15 वर्षों के लिए सीमित रखना भी सरकार की नीयत पर शक पैदा करता है. उन्होंने साफ किया कि सरकार के इन कदमों से देश के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा नुकसान पहुँच रहा है.