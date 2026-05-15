West Singhbhum: चक्रधरपुर-सोनुआ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बस और बाइक की टक्कर में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत

West Singhbhum News: पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर-सोनुआ मुख्य मार्ग पर शुक्रवार शाम करीब 5 बजे 'कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल' के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की दुखद मृत्यु हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, चेलाबरा गांव का निवासी अमीन नायक उर्फ कृष्णा अपने दोस्तों गणेश नायक और श्यामलाल (दोनों टोयरा गांव के निवासी) के साथ एक मोटरसाइकिल (JH 06 U 8103) पर सवार होकर सोनुआ की ओर जा रहा था. उसी समय, विपरीत दिशा से आ रही 'साई रथ' (JH 22 F 4775) नाम की एक बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.

इस दुर्घटना में कृष्ण नायक और उसके एक दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक, जो गंभीर रूप से घायल था, चक्रधरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिय. घटना की सूचना मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. मृतक कृष्ण के पिता, मोनो नायक ने बताया कि तीनों युवक गम्हरिया की एक फैक्ट्री में काम करते थे और उसी शुक्रवार को घर लौटे थे.

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कृष्णा अपने दोस्तों को बाइक से उनके गांव छोड़ने जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हो गया. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. चक्रधरपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. सोनुआ रोड, टोकलो रोड, बांझीकुसूम-केरा रोड, पोटका, कुसूमकुंज मोड़, आसनतलिया और शर्मा होटल के आसपास का क्षेत्र दुर्घटना जोन बनता जा रहा है.