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Jharkhand News: चाईबासा में राहुल गांधी का महामंथन, जिला अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र

Rahul Gandhi Chaibasa Visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 मार्च को चाईबासा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, जहां वे झारखंड और उड़ीसा के जिला अध्यक्षों को संगठन विस्तार के टिप्स देंगे. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:17 PM IST

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)

Rahul Gandhi Chaibasa Visit: झारखंड के चाईबासा में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं. आगामी 30 मार्च को राहुल गांधी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. राहुल गांधी यहाँ कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें संगठन को जमीनी स्तर पर धारदार बनाने के टिप्स देंगे. कांग्रेस इस आयोजन को आगामी चुनावों की तैयारी और संगठन के विस्तार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रही है.

इरफान अंसारी का बड़ा बयान
राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस खेमे में भारी उत्साह देखा जा रहा है. झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस की आन-बान और शान हैं. उनके नेतृत्व और विजन से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है. मंत्री ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि अगर सभी कांग्रेसी ईमानदारी से राहुल गांधी के बताए मार्ग पर चलें, तो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में एक मिनट भी नहीं लगेगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है, उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी की मेहनत को जाता है. इस दौरे से न केवल झारखंड, बल्कि बंगाल और असम तक एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा.

बीजेपी का तीखा पलटवार
दूसरी तरफ, विपक्षी दल बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दौरे पर चुटकी ली है. बीजेपी नेता अमर बाउरी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का झारखंड में अदालती मामला चल रहा है, इसलिए वे कोर्ट के बहाने अपना राजनीतिक साइड बिजनेस भी निपटा लेंगे. उन्होंने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरों को ट्रेनिंग देने से पहले उन्हें खुद प्रशिक्षित होने की जरूरत है. बाउरी ने कहा कि अगर किसी नेता में असली लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो कार्यकर्ता उसे देखकर खुद सीख लेते हैं. बीजेपी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें राहुल के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी की स्थानीय इकाई ही कांग्रेस को हराने के लिए काफी है.

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झामुमो की नसीहत
कांग्रेस की सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे कांग्रेस का आंतरिक कार्यक्रम बताया, लेकिन साथ ही एक बड़ी नसीहत भी दे डाली. उन्होंने कहा कि हर पार्टी को अपने बड़े नेताओं को बुलाने का हक है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे बाहरी लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से खतरा है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की सलाह देते हुए कहा कि राहुल गांधी को भी इस आंतरिक गुटबाजी के बारे में पता है. वहीं, राजनीतिक एक्सपर्ट डॉ. राजकुमार शर्मा का मानना है कि युवाओं को राजनीति के प्रति आकर्षित करने के लिए इस तरह के औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक बेहतरीन और सकारात्मक पहल हैं.

रिपोर्ट- कुमार चन्दन

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