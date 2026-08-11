/प्रदर्शन और दमन एक जैसा: उद्देश्य, मांग और पवित्रता के स्तर पर जंतर-मंतर और रांची आंदोलन की तुलना

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एक ही तरह का उद्देश्य और दो अलग-अलग आंदोलन. एक ही पीढ़ी के दोनों आंदोलन, लेकिन दोनों के चरित्र में अंतर. पहला आंदोलन दिल्ली के जंतर-मंतर पर तो दूसरा वहां से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में. जंतर-मंतर का आंदोलन जहां अपनी उदंडता और फूहड़पन के अलावा निम्न स्तर के गाली-गलौज के लिए इतिहास के पन्नों में जगह पाएगी, वहीं रांची का आदोलन अपनी पवित्रता के लिए जानी जाएगी. जंतर-मंतर पर आंदोलन के मंच से मांगों से इतर ढेर सारी बातें होती रहीं तो रांची के आंदोलनकारी अपनी डिमांग पर अडिग रहे. यहां तक कि विधानसभा परिसर तक पहुंचने के बाद भी आंदोलनकारियों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे उनकी मांगों को नुकसान पहुंच सके. दोनों आंदोलनों में बलप्रयोग कॉमन रहा, जो जंतर-मंतर पर भी दिखा और रांची में भी. इससे यह जाहिर होता है कि सत्ता कोई भी हो, उसे आंदोलन पसंद नहीं होता. एक हद के बाद उसे कुचलने के तमाम उपाय किए ही जाते हैं. आज हम जंतर-मंतर और रांची के आंदोलन के बीच के अंतर को तलाशने की कोशिश करते हैं:
10 अगस्त: रांची का आंदोलन
झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ 17 दिनों से आंदोलित छात्र 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले. छात्रों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी. छात्रों को रोकने की कोशिश हुई तो एकाध जगहों पर झड़प भी हुई. पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े और अंत में लाठीचार्ज का भी प्रयोग किया. लाठीचार्ज में 9 दिनों से भूख हड़ताल पर रहे देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया.
रांची के आंदोलित छात्रों की क्या थीं मांगें
1. जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को कैंसिल करना और जेपीएसएसी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की सीबीआई से जांच
2. ओएमआर कॉपी और रिस्पांस शीट उपलब्ध कराना
3. कैटेगरी वाइज कट ऑफ सार्वजनिक करना
4. आने वाली परीक्षाओं के लिए एक पारदर्शी और निश्चित भर्ती कैलेंडर बनाना
दोनों आंदोलनों में समानताएं
जंतर-मंतर और रांची के आंदोलन की मांगों में कई समानताएं रहीं. दोनों आंदोलनों में परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक और निष्पक्षता बरकरार रखने की मांग उठाई गई. जंतर-मंतर पर जहां अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे तो रांची के आंदोलन में छात्र देवेंद्र नाथ महतो नायक के रूप में उभरे और वहीं भूख हड़ताल पर बैठे.
दोनों आंदोलनों के बीच क्या रहा अंतर
जंतर-मंतर का आंदोलन देशव्यापी मांग पर आधारित था, लेकिन रांची का आंदोलन छात्रों का राज्यव्यापी आंदोलन है. नीट पेपर लीक से पूरे देश भर के बच्चे प्रभावित हुए थे, लिहाजा उसकी संवेदनशीलता से हर कोई खुद को जुड़ा महसूस कर रहा था.
जंतर-मंतर पर जो आंदोलन हुआ, उसका निशाना केंद्र सरकार थी, जबकि रांची के आंदोलन का निशाना वहां की हेमंत सोरेन सरकार है.
रांची का आंदोलन केवल पेपर लीक या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर नहीं है. आंदोलित छात्र पूरी परीक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं. दूसरी ओर, जंतर-मंतर आंदोलन का उद्देश्य शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक जाकर सिमटकर रह गया था.
जंतर-मंतर के आंदोलन को नैतिक रूप से पूरे विपक्ष का समर्थन हासिल था, लेकिन रांची के आंदोलनकारियों को केवल बीजेपी का समर्थन हासिल होते कहा जा सकता है. हालांकि, सभी दल छात्रों और उनकी मांगों से सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरह रांची के आंदोलनकारियों को सभी का साथ नहीं मिल पा रहा है.