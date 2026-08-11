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प्रदर्शन और दमन एक जैसा: उद्देश्य, मांग और पवित्रता के स्तर पर जंतर-मंतर और रांची आंदोलन की तुलना

सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर सजग हैं कि किस आंदोलन का फायदा किस पार्टी को हासिल हो रहा है. अगर किसी अन्य पार्टी को आंदोलन का लाभ मिल रहा है, तो दूसरे राजनीतिक दल उससे कन्नी काट लेते हैं. वे आंदोलन का समर्थन तो करते हैं पर दिल से नहीं करते.

Written BySunil MIshra
Published: Aug 11, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:06 PM IST
प्रदर्शन और दमन एक जैसा: उद्देश्य, मांग और पवित्रता के स्तर पर जंतर-मंतर और रांची आंदोलन की तुलना
Image Credit: जंतर मंतर और रांची प्रोटेस्ट की तुलना (AI Image)

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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