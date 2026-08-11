/प्रदर्शन और दमन एक जैसा: उद्देश्य, मांग और पवित्रता के स्तर पर जंतर-मंतर और रांची आंदोलन की तुलना

एक ही तरह का उद्देश्य और दो अलग-अलग आंदोलन. एक ही पीढ़ी के दोनों आंदोलन, लेकिन दोनों के चरित्र में अंतर. पहला आंदोलन दिल्ली के जंतर-मंतर पर तो दूसरा वहां से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में. जंतर-मंतर का आंदोलन जहां अपनी उदंडता और फूहड़पन के अलावा निम्न स्तर के गाली-गलौज के लिए इतिहास के पन्नों में जगह पाएगी, वहीं रांची का आदोलन अपनी पवित्रता के लिए जानी जाएगी. जंतर-मंतर पर आंदोलन के मंच से मांगों से इतर ढेर सारी बातें होती रहीं तो रांची के आंदोलनकारी अपनी डिमांग पर अडिग रहे. यहां तक कि विधानसभा परिसर तक पहुंचने के बाद भी आंदोलनकारियों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे उनकी मांगों को नुकसान पहुंच सके. दोनों आंदोलनों में बलप्रयोग कॉमन रहा, जो जंतर-मंतर पर भी दिखा और रांची में भी. इससे यह जाहिर होता है कि सत्ता कोई भी हो, उसे आंदोलन पसंद नहीं होता. एक हद के बाद उसे कुचलने के तमाम उपाय किए ही जाते हैं. आज हम जंतर-मंतर और रांची के आंदोलन के बीच के अंतर को तलाशने की कोशिश करते हैं: