/Jharkhand Weather: झारखंड में कब आएगा मानसून? उमस भरी गर्मी के बीच इन जिलों में आज होगी घनघोर बारिश, 3 जिलों में IMD भी कन्फ्यूज!

Jharkhand Weather Report Today: देश में मानसून अब दक्षिणी राज्य केरल से आगे बढ़ चुका है और बड़ी तेजी से उत्तर भारत की तरफ आ रहा है. मौसम विभाग ने आगामी 15 जून तक यूपी-बिहार में मानसून पहुंचने की संभावना जताई है. इन दोनों राज्यों में मानसून की गतिविधिया स्पष्ट देखने को मिलने लगी हैं. हालांकि, झारखंड के लोग अभी तक उसम भरी गर्मी से परेशान हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आज (बुधवार, 10 जून) के लिए मौसम रिपोर्ट जारी कर दी है. रांची मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों आज बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. आज अधिकतम तापमान 36-43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम 23-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.