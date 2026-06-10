/Jharkhand Weather: झारखंड में कब आएगा मानसून? उमस भरी गर्मी के बीच इन जिलों में आज होगी घनघोर बारिश, 3 जिलों में IMD भी कन्फ्यूज!

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Jharkhand Weather Report Today: देश में मानसून अब दक्षिणी राज्य केरल से आगे बढ़ चुका है और बड़ी तेजी से उत्तर भारत की तरफ आ रहा है. मौसम विभाग ने आगामी 15 जून तक यूपी-बिहार में मानसून पहुंचने की संभावना जताई है. इन दोनों राज्यों में मानसून की गतिविधिया स्पष्ट देखने को मिलने लगी हैं. हालांकि, झारखंड के लोग अभी तक उसम भरी गर्मी से परेशान हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आज (बुधवार, 10 जून) के लिए मौसम रिपोर्ट जारी कर दी है. रांची मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों आज बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. आज अधिकतम तापमान 36-43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम 23-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
रांची IMD के अनुसार, आज राजधानी रांची के अलावा खूंटी, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़ और हजारीबाग जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. बारिश के दौरान 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. वहीं, कुछ इलाकों में ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने की आशंका जताई गई है.
मौसम वैज्ञानिकों की ओर से इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. मौसम खराब होने पर लोगों को घर पर ही रुकने की सलाह दी गई है. किसानों को अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधने की सलाह दी गई है, जिससे जान-माल के खतरे से बचा जा सके.
पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम समेत सरायकेला खरसावां जिले में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, मौसम वैज्ञानिक भी इसका अंदाजा नहीं लगा सके हैं. IMD ने इन तीनों जिलों को क्रीम लेयर में डाल रखा है. यहां बारिश भी हो सकती है.
मौसम विशेषज्ञों ने आज पलामू जिले के डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद जताई है. वहीं, गढ़वा और चतरा में भी तेज धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है, जबकि पूर्वी जिलों देवघर और धनबाद में 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.