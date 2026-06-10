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Jharkhand Weather: झारखंड में कब आएगा मानसून? उमस भरी गर्मी के बीच इन जिलों में आज होगी घनघोर बारिश, 3 जिलों में IMD भी कन्फ्यूज!

Jharkhand Aaj Ka Mausam: राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं. दोपहर बाद गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार आज 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 10, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:43 AM IST
Jharkhand Weather: झारखंड में कब आएगा मानसून? उमस भरी गर्मी के बीच इन जिलों में आज होगी घनघोर बारिश, 3 जिलों में IMD भी कन्फ्यूज!
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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