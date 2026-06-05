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Jharkhand Weather: झारखंड में कब पहुंचेगा मानसून? आज सिर्फ 15 जिलों में ही बारिश के संकेत, देखें वेदर रिपोर्ट

Jharkhand Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग ने आज (शुक्रवार, 5 जून) 12 जिलों में यलो अलर्ट जारी करते हुए गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर ठनका (वज्रपात) की आशंका बनी हुई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:36 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Jharkhand Weather Report Today: मानसून अब केरल पहुंच चुका है. भारतीय मौसम विभाग की ओर गुरुवार (4 जून) को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है. उधर, झारखंड में लोग अब भी लू के थपेड़ों और उमस भरी गर्मी से परेशान हो रहे हैं. हालांकि, प्रदेश का मौसम अब बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने आज (शुक्रवार, 5 जून) को दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी के जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आज राजधानी रांची समेत देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंघभूम, पश्चिमी सिंघभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में आंधी-बारिश की संभावना जताई है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इन जिलों में आज मध्यम से भारी स्तर की बरसात देखने को मिल सकती है. बारिश के दौरान 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ठनका (वज्रपात) और ओले गिरने की संभावना जताई गई है. लोगों को खराब मौसम में घर से बाहर निकलने को मना किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को बारिश के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे नहीं खड़े होने को कहा है. आकाशीय बिजली इन स्थानों पर ज्यादा गिरती है. इसके अलावा आंधी से पेड़ या पोल टूटने से भी बड़ा हादसा हो सकता है.

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का असर पूरे झारखंड में दिखाई देने लगा है. राजधानी रांची में अलगे पांच दिनों तक बारिश होने की संभावना है. हालांकि, कई हिस्सों में तेज गर्मी से भी लोग परेशान हैं. मध्य झारखंड के जिले- बोकारो, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, खूंटी और रामगढ़ के अलावा उत्तर-पश्चिमी के जिले- पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने के संकेत जताए गए हैं. इन जिलों के लिए आईएमडी की ओर से कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है. 

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