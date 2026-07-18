कौन है झारखंड का यह 'टाइगर'? जिस पर दर्ज हैं 240 केस, पत्नी-बेटे की वजह से आया बाहर और हो गया गिरफ्तार

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महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड के निर्देश पर चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत गिरिडीह जिला पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा-209 बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 25 लाख रुपये के इनामी स्पेशल एरिया कमेटी सैक के शीर्ष कमांडर अजय महतो उर्फ मोछु उर्फ टाइगर को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी बिमल कुमार और कोबरा-209 के कमांडेंट सौरभ भटनागर के मार्गदर्शन में 17 जुलाई, 2026 को खुखरा थाना क्षेत्र के हरलाडीह ओपी अंतर्गत जंगली इलाकों में नक्सलियों की संदिग्ध गतिविधि की गुप्त सूचना मिली थी.
एसपी डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुरजीत कुमार और कोबरा-209 के कंपनी कमांडर आकिफ अहमद बानी के नेतृत्व में छापेमारी दल ने पिपराडीह टोला-खवासटांड के घने जंगली क्षेत्र को घेरकर भागने की कोशिश कर रहे अजय महतो को दबोच लिया. गिरफ्तार अजय महतो उर्फ मोछु उर्फ अंजन दा उर्फ बुधराम उर्फ श्रीकांत उर्फ बासुदेव, पिता स्व-चान्दो महतो, निवासी नावाडीह, थाना पीरटांड़ का रहने वाला है. वह वर्ष 2005 से नक्सल गतिविधियों में संलिप्त था.
शुरुआत में दस्ता सदस्य रहने के बाद उसे लेवी वसूली और हथियार जमा करने की जिम्मेवारी मिली. बाद में वह झुमरा पहाड़, लुगु पहाड़ और सारण्डा जोन के जंगलों में हाइड आउट बनाकर नक्सली घटनाओं को अंजाम देने लगा. वह पारसनाथ क्षेत्र में एरिया कमांडर भी रह चुका है. इसके विरुद्ध झारखंड के विभिन्न जिलों में हत्या, आईईडी विस्फोट, सुरक्षाबलों पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कुल 240 से अधिक मामले दर्ज हैं. इसमें अकेले गिरिडीह में 68, पश्चिमी सिंहभूम में 107, बोकारो में 37, धनबाद में 15, हजारीबाग में 7, चतरा, रामगढ़ और सरायकेला में 2-2 मामले शामिल हैं.
गिरिडीह में दर्ज प्रमुख घटनाओं में 2008 में पीरटांड में सीआरपीएफ के 3 जवानों की हत्या, 2010 में पीरटांड प्रखंड कार्यालय को उड़ाना, 2013 में हरलाडीह में व्यक्ति की हत्या कर शव चौराहे पर फेंकना, 2014 में धुलियामट्टी में बम विस्फोट कर सीआरपीएफ जवान बादल राय की हत्या और 17 जवानों को घायल करना, 2016 में जीतपुर के पास बारूदी सुरंग से 6 जवानों को घायल करना शामिल है. इसके अलावा मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की गला रेतकर हत्या और लेवी नहीं देने पर नागरिकों की हत्या जैसे जघन्य कांड भी इसमें शामिल हैं.
गिरिडीह पुलिस ने इसे नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है. एसपी ने कहा कि सैक सदस्य की गिरफ्तारी से नक्सली नेटवर्क को करारा झटका लगा है. पुलिस ने सभी नक्सलियों से अपील की है कि वे राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा-एक नई पहल का लाभ लेकर मुख्यधारा से जुड़ें.
रिपोर्ट:मृणाल सिन्हा