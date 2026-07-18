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कौन है झारखंड का यह 'टाइगर'? जिस पर दर्ज हैं 240 केस, पत्नी-बेटे की वजह से आया बाहर और हो गया गिरफ्तार

Who is Ajay Mahto: 25 लाख के इनामी सैक कमांडर अजय महतो उर्फ टाइगर पर गिरिडीह में 68, पश्चिमी सिंहभूम में 107, बोकारो में 37, धनबाद में 15, हजारीबाग में 7, चतरा, रामगढ़ और सरायकेला में 2-2 मामले शामिल हैं.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:49 PM IST
कौन है झारखंड का यह 'टाइगर'? जिस पर दर्ज हैं 240 केस, पत्नी-बेटे की वजह से आया बाहर और हो गया गिरफ्तार
Image Credit: (Photo-AI) कौन है झारखंड का यह &#039;टाइगर&#039;? जिस पर दर्ज हैं 240 केसSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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