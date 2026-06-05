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Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: कौन हैं प्रणव झा, जिनको झारखंड से राज्यसभा भेजना चाहती है कांग्रेस, बिहार के लोग क्यों खुश हो गए?

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस ने एक सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. पार्टी की ओर से प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 12:09 PM IST

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प्रणव झा (फाइल फोटो)
प्रणव झा (फाइल फोटो)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होना है. एक सीट के लिए कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं. पार्टी ने झारखंड से प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार (5 जून) देर रात उनके नाम की घोषणा की. प्रणव झा को उच्च सदन पहुंचने के लिए जेएमएम, आरजेडी और भाकपा माले के 12 विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा. इंडिया ब्लॉक में मची खींचतान के बीच यह काम आसान नहीं है. इसके अलावा कांग्रेस के 16 विधायकों को एकजुट रखना भी बड़ी चुनौती होगी. अगर सत्तापक्ष के सारे विधायक एकजुट रहे तो प्रणव झा को राज्यसभा जाने से कोई रोक नहीं सकता.

कौन हैं प्रणव झा?

प्रणव झा मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव के निवासी हैं, लेकिन उनका बोकारो से भी गहरा संबंध रहा है. उनका आवास बोकारो के सेक्टर-6 में है. उनकी प्रारंभिक और स्कूली शिक्षा बोकारो में ही हुई. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से सक्रिय राजनीति में कदम रखा था. कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में वह लंबे समय से सक्रिय हैं. साल 2017 में उन्हें कांग्रेस के संचार विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी. इससे पहले वे मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर चुके थे.

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कांग्रेस आलाकमान के भरोसेमंद हैं प्रणव

वह दिल्ली नेतृत्व के भरोसेमंद माने जाते हैं. जब मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब उन्हें विशेष समन्वयक बनाया गया था. उनकी भूमिका संगठन और कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने की थी. अगस्त 2024 में कांग्रेस के बड़े संगठनात्मक फेरबदल में प्रणव झा को एआईसीसी सचिव बनाया गया था.

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