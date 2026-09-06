/कौन थे मंत्री सुदिव्यु कुमार सोनू और कैसा था उनका सियासी करियर, निधन पर CM हेमंत बोले- कट गया दाहिना हाथ

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Sudivya Kumar Sonu Death: आज सुबह-सुबह झामुमो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेहद दुखद खबर मिली है. एक तरह से कहा जाए तो झारखंड सरकार को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है. झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहे. शनिवार की रात हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया. उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है. आइए जानते हैं कौन थे सुदिव्य कुमार सोनू और कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर.
कौन थे सुदिव्य कुमार सोनू?
झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और गिरिडीह से दो बार से विधायक रहे सुदिव्य कुमार सोनू का जन्म 26 जुलाई 1970 को गिरिडीह के हरसिंहरायडीह में हुआ था. शंभूनाथ विश्वकर्मा के पुत्र सुदिव्य कुमार सोनू ने 12वीं तक पढ़ाई की थी. उसके बाद वह राजनीति में कदम रखा था. साल 1989 में सुदिव्य कुमार सोनू पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य बने. यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई. सुदिव्य कुमार सोनू शुरू से ही एक बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे. वह पार्टी के हर एक कार्यक्रम में, जैसे कोई भी आंदोलन हो या पार्टी का कार्यक्रम हो, वह सारे कामों में बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे. पार्टी के किसी भी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए वह गांव-गांव जाते थे. यहीं तक नहीं, वह पार्टी का झंडा भी उठाते थे.
सुदिव्य कुमार सोनू की मेहनत को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुदिव्य कुमार सोनू को पार्टी ज्वाइन करने के महज 3 साल के बाद साल 1992 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नगर अध्यक्ष बना दिया. सुदिव्य कुमार सोनू नगर अध्यक्ष बनने के बाद युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम करते रहे. उनकी लगातार कठिन परिश्रम और मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें साल 2003 में नगर अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बना दिया. साल 2003 से साल 2010 तक वह जिला अध्यक्ष के पद पर रहकर गांव से लेकर शहर तक झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन को मजबूत करने का काम किया. इसी बीच साल 2009 में विधानसभा का चुनाव था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुदिव्य कुमार सोनू को गिरिडीह विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया. हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव में सुदिव्य कुमार सोनू छठे स्थान पर रहे. इस हार के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारे और फिर मेहनत की और साल 2014 के चुनाव में वह भाजपा के प्रत्याशी को कांटे की टक्कर दी. हालांकि इस चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा.
इसके बावजूद भी साल 2019 में भी पार्टी ने सुदिव्य कुमार सोनू पर विश्वास जताया और फिर उन्हें उम्मीदवार बनाया. लेकिन इस बार उनकी मेहनत सफल हुई और वह चुनाव जीत गए. साल 2024 में भी सुदिव्य ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और इस बार उनको झारखंड सरकार ने नगर विकास मंत्री बनाया. आखिरकार 5 सितंबर 2026 को सुदिव्य कुमार सोनू ने इस दुनिया को अलविदा कहा. उनके चले जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है. कहा जाए तो हेमंत सरकार ने अपना दाहिना हाथ खो दिया है.
वह हेमंत सोरेन के करीबी नेताओं में गिने जाते थे. कहते हैं कि कल्पना सोरेन को राजनीति में लाने का सुझाव उन्होंने ही दिया था. 05 दिसंबर 2024 को उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में शामिल किया गया था. उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी. हाल ही में JPSC-JSSC परीक्षा में अनियमितता को लेकर हुए छात्र आंदोलन में सुदिव्य कुमार सोनू की सक्रियता देखने को मिली थी. छात्रों के आंदोलन के दौरान सरकार और आंदोलनकारियों के बीच उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी.