/कौन थे मंत्री सुदिव्यु कुमार सोनू और कैसा था उनका सियासी करियर, निधन पर CM हेमंत बोले- कट गया दाहिना हाथ

सुदिव्य कुमार सोनू की मेहनत को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुदिव्य कुमार सोनू को पार्टी ज्वाइन करने के महज 3 साल के बाद साल 1992 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नगर अध्यक्ष बना दिया. सुदिव्य कुमार सोनू नगर अध्यक्ष बनने के बाद युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम करते रहे. उनकी लगातार कठिन परिश्रम और मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें साल 2003 में नगर अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बना दिया. साल 2003 से साल 2010 तक वह जिला अध्यक्ष के पद पर रहकर गांव से लेकर शहर तक झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन को मजबूत करने का काम किया. इसी बीच साल 2009 में विधानसभा का चुनाव था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुदिव्य कुमार सोनू को गिरिडीह विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया. हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव में सुदिव्य कुमार सोनू छठे स्थान पर रहे. इस हार के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारे और फिर मेहनत की और साल 2014 के चुनाव में वह भाजपा के प्रत्याशी को कांटे की टक्कर दी. हालांकि इस चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा.