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कौन थे मंत्री सुदिव्यु कुमार सोनू और कैसा था उनका सियासी करियर, निधन पर CM हेमंत बोले- कट गया दाहिना हाथ

Sudivya Kumar Sonu Death: झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का 5 सितंबर 2026 को हार्ट अटैक से निधन हो गया. जानिए कौन थे सुदिव्य कुमार सोनू और कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर?

Written ByRupak Mishra
Published: Sep 06, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:59 AM IST
कौन थे मंत्री सुदिव्यु कुमार सोनू और कैसा था उनका सियासी करियर, निधन पर CM हेमंत बोले- कट गया दाहिना हाथ
Image Credit: सुदिव्य कुमार सोनू, झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और गिरिडीह के विधायक

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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