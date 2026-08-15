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इचाक में तड़के 3 बजे चीख-पुकार और फिर... पत्नी पर लगा पति की गला दबाकर हत्या का आरोप

Hazaribagh News: इचाक के बोंगा गांव में 40 वर्षीय वीरेंद्र प्रजापति की मौत हो गई. परिजनों ने पत्नी पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल, पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 15, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:56 PM IST
इचाक में तड़के 3 बजे चीख-पुकार और फिर... पत्नी पर लगा पति की गला दबाकर हत्या का आरोप
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) हजारीबाग में पत्नी पर पति की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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