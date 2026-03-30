वोट डलवाने गए थे, खुद लापता हो गए: 12 साल बाद मुआवजे के चेक में सिमटी एक सुहागिन की आस, जानिए मामला

Garhwa Latest News: झारखंड के गढ़वा जिले मे वर्ष 2014 मे लोकसभा का चुनाव कराने गए मतदान कर्मी अबतक घर नहीं लौटे. 12 साल बाद चुनाव आयोग ने दस लाख की सहायता राशि उनकी पत्नी को दिया.
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Garhwa News: वक्त का पहिया घूमता रहा, चुनाव आते-जाते रहे. मगर, साल 2014 में लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने निकले एक मतदान कर्मी फिर कभी अपने घर नहीं लौटे. 12 वर्षों के लंबे और कष्टदायी इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें मृत मान लिया. अब उनकी पत्नी को दस लाख की सहायता राशि दी है. चलिए ऑर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं और एक एक सुहागिन की आस को समझते हैं.
दरअसल, गढ़वा जिले मे लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान पलामू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव उपरांत डाल्टेनगंज के बाजार समिति स्थित वज्रगृह में मतपेटी जमा करने के बाद लापता हुए मार्टिंग कच्छप के परिजनों के प्रति डीसी ने संवेदना व्यक्त किया. साथ ही सहयोग व्यक्त करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त दिनेश यादव की तरफ से उनकी पत्नी किरण तिर्की को 10 लाख की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया.
यह सहायता राशि प्रशासन की ओर से मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रदान की गई है, जिससे प्रभावित परिवार को इस कठिन समय में आर्थिक संबल मिल सके. इस अवसर पर प्रशासन की ओर से परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई.
डीसी ने कहा कि यह बहुत दुःख की बात है, गायब हुआ मतदान कर्मी आजतक वापस नहीं लौटा. हमने उनके परिजनों को सहायता राशि दी है, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा
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