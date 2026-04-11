Gumla Elephant Attack: गुमला में जंगली हाथी का तांडव, दूसरों को सतर्क कर रहे बिजली विभाग के ऑपरेटर को पटक कर मारा

Gumla Elephant Attack: गुमला में जंगली हाथी का तांडव देखने को मिला. जंगली हाथी ने दूसरों को सतर्क कर रहे बिजली विभाग के ऑपरेटर पंकज कुमार को पटक मार डाला. इस घटना के बाद से ही इलाके में भय का माहौल है.
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Gumla News: गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के बुरहु गांव में सुबह जंगली हाथी के हमले में बिजली विभाग के पीएसएस ऑपरेटर अनूप कुमार पाण्डेय (32 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई. घटना सुबह की है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अनूप कुमार पाण्डेय ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी बुरहु पतरा के पास भीड़ देखकर रुके. जानकारी मिलने पर कि क्षेत्र में जंगली हाथी मौजूद है, उन्होंने तत्काल व्हाट्सएप समूह के माध्यम से ग्रामीणों को सतर्क किया, ताकि कोई उस दिशा में न जाए. इसी दौरान हाथी ने अचानक हमला कर दिया.
तत्काल 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता
इस दौरान अन्य लोग भागने में सफल रहे, लेकिन अनूप भागते समय एक पेड़ से टकरा गए और संभल नहीं पाए. मौके का फायदा उठाकर हाथी ने उन्हें कुचल दिया. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की ओर से रेंजर बिरसा लोहरा, प्रभारी वनपाल शमी अफताब, वनरक्षी शिनल राम तथा घाघरा थाना प्रभारी मोहन कुमार सिंह दल-बल के साथ पहुंचे. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया. वन विभाग ने मृतक के पिता बालकिशोर पाण्डेय एवं परिजनों को तत्काल 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की तथा लोगों से हाथी से दूर रहने की सख्त अपील की.
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वर्तमान में वन विभाग की टीम पतरा क्षेत्र में कैंप कर रही है, ताकि हाथी को सुरक्षित तरीके से रिहायशी इलाके से बाहर निकाला जा सके. अनूप कुमार पाण्डेय अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे. वे पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी जुड़े रहे थे. उनके असामयिक निधन से पूरे बुरहु गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है.
रिपोर्ट: रणधीर निधि