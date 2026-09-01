/चतरा में फिर से इंसानियत शर्मसार, भूख से तड़पकर महिला की मौत, प्रशासन ने नकारा

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झारखंड के चतरा जिले से एक बेहद दर्दनाक और समाज को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां हंटरगंज प्रखंड में कथित तौर पर भूख से तड़पकर एक अज्ञात मानसिक विक्षिप्त महिला की मौत हो गई. कॉलेज और स्टेडियम जैसी प्रमुख सार्वजनिक जगह पर हुई इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और हमारी सामाजिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह पूरी घटना हंटरगंज के डुमरी इलाके की है. मंगलवार (01 सितंबर) की सुबह राम नारायण मेमोरियल कॉलेज के सामने शालिग्राम रामनारायणपुर स्टेडियम के मुख्य गेट के बाहर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी. वह पिछले कई दिनों से भोजन की तलाश में सड़कों पर भटकती देखी जा रही थी. आशंका है कि भीषण भूख और खाना न मिलने के कारण ही उसने दम तोड़ दिया. हालांकि, थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि हमने वहां पर काम करने वाले मजदूरों से उसको खाना खिलाने की व्यवस्था करवा दिया था, लेकिन वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी. उसका घर और पता कहा है, ये भी किसी को पता नहीं है.
उन्होंने कहा कि महिला के शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है. उन्होंने कहा कि महिला की शिनाख्त किए जाने के साथ-साथ शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है. बता दें कि जून 2018 में भी चतरा जिले में 45 वर्षीय मीना मुसहर की कथित तौर पर भूख से मौत हो गई थी.
मीना मुसहर मूल रूप से बिहार की गया की रहने वाली थीं, लेकिन काफी समय से चतरा में ही रहती थी. 4 दिनों तक खाना नहीं मिलने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसके पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे. इस घटना के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए थे.