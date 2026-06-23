महिला पर गिरा बिजली का खंभा, धक्कामार एंबुलेंस उसकी 'कुंडली' पर अटका, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

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झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन उनके दावों की पोल गिरिडीह में खुल गई. गावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आपातकालीन सेवा का हाल बेहाल है. इमरजेंसी 108 एंबुलेंस को स्टार्ट करने के लिए कर्मी धक्का मारते नजर आ रहे हैं. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है. दरअसल, मंझने गांव में बिजली का खंभा गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.
महिला ने तोड़ दिया दम
परिजन 108 पर कॉल करते रहे, लेकिन एंबुलेंस धक्का स्टार्ट होने के चक्कर में निकल ही नहीं पाई. आखिरकार कांग्रेस नेता मरगूब आलम अपनी गाड़ी से महिला को सीएचसी लेकर भागे, लेकिन देरी की वजह से महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सीएचसी में तैनात दोनों एंबुलेंस जर्जर हो चुकी हैं. स्थानीय लोग पूछ रहे हैं की इमरजेंसी सेवा है या मजाक?
लोगों में भारी आक्रोश
मरीज तड़पता रहता है और एंबुलेंस धक्का मांगती है. कांग्रेस नेता मरगूब आलम ने कहा कि कई बार विभागीय अधिकारियों को बताया, फोटो-वीडियो भेजे, लेकिन सिस्टम सोया हुआ है. अब मौत का जिम्मेदार कौन? स्वास्थ्य विभाग अविलंब नई एंबुलेंस दें या मरम्मत कराए. इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. एक तरफ सरकार 108 सेवा के बड़े-बड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ गावां सीएचसी में मरीज धक्का स्टार्ट एंबुलेंस का इंतजार करते-करते दम तोड़ रहे हैं.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा
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