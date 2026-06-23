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महिला पर गिरा बिजली का खंभा, धक्कामार एंबुलेंस उसकी 'कुंडली' पर अटका, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

गिरिडीह में एक महिला पर बिजली का खंभा गिर गया, जिससे महिला घायल हो गई. परिजनों ने इमरजेंसी 108 एंबुलेंस पर कॉल किया, वो स्टार्ट नहीं हो पाई. फिर महिला को कांग्रेस नेता मरगूब आलम अपनी गाड़ी में अस्पताल लेकर गए. लेकिन महिला की मौत हो गई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:22 PM IST
महिला पर गिरा बिजली का खंभा, धक्कामार एंबुलेंस उसकी 'कुंडली' पर अटका, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम
Image Credit: जी मीडिया

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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