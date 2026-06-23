महिला पर गिरा बिजली का खंभा, धक्कामार एंबुलेंस उसकी 'कुंडली' पर अटका, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन उनके दावों की पोल गिरिडीह में खुल गई. गावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आपातकालीन सेवा का हाल बेहाल है. इमरजेंसी 108 एंबुलेंस को स्टार्ट करने के लिए कर्मी धक्का मारते नजर आ रहे हैं. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है. दरअसल, मंझने गांव में बिजली का खंभा गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.