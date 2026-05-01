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महिला आरक्षण पर झारखंड में सियासी संग्राम: रांची नगर निगम में निंदा प्रस्ताव पेश, बीजेपी-कांग्रेस के बीच जुबानी जंग

झारखंड में महिला आरक्षण बिल को लेकर एक राजनीतिक जंग छिड़ गई है. कांग्रेस, BJP पर महिलाओं को गुमराह करने और इस मुद्दे का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 01, 2026, 03:36 PM IST

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महिला आरक्षण पर झारखंड में सियासी संग्राम
महिला आरक्षण पर झारखंड में सियासी संग्राम

महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है. एक तरफ बीजेपी विपक्ष को महिला विरोधी बताकर सदन से सड़क तक विपक्ष पर हमलावर है. खास बात यह है कि रांची नगर निगम में तो निंदा प्रस्ताव भी पेश किया गया. दूसरी तरफ, कांग्रेस BJP पर महिलाओं को गुमराह करने और इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है. सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही इस मैदान में उतर आए हैं और दोनों के पास ही महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अपनी-अपनी अलग-अलग रणनीतियां हैं. बयानबाजी, विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक हमलों के इस शोर-शराबे के बीच, महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा अब राजनीतिक चर्चा के बिल्कुल केंद्र में आ गया है.

'बीजेपी ने इस बिल पर भ्रम फैलाया है'
कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद ने 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण को लेकर संविधान में इसके जिक्र का हवाला देते हुए बताया कि कैसे बीजेपी ने इस बिल पर भ्रम फैलाया है. अम्बा प्रसाद ने कहा कि तीन दिनों का विशेष सत्र पांच राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए था, क्योंकि संविधान ये कह रहा है कि 2023 का पारित बिल देश में कानून बन गया है.

'विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया'
मामले पर नगर निगम की मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि 33% आरक्षण महिला बिल को लेकर लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी और इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया. लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया. इसी का निंदा प्रस्ताव हम लोगों ने नगर निगम बोर्ड पर लाने का काम किया है इसमें चर्चा हुई और सर्व सहमति निंदा प्रस्ताव लाने का काम किया गया.

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नारी वंदन अधिनियम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि महिला प्रस्ताव नहीं गिरा है और महिला आरक्षण आज भी लागू है. सुप्रियो भट्‌टाचार्य ने कहा कि जब चोर पकड़ा जाता है तो वह सबसे पहले जाकर जोर-जोर से चिल्लाता है कि मैंने चोरी नहीं की. प्रस्ताव जो गिरा है वह डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का प्रस्ताव गिरा है और नगर निगम में अगर निंदा प्रस्ताव लाया गया है तो यह समाज बीजेपी की निंदा कर रहा है. उन्होंने कहा कि भ्रम नहीं फैला सकते भाजपा की सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

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