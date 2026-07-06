/धनबाद: जालान फैक्ट्री में हादसे का शिकार हुए मजदूर अकरम की मौत, मुआवजे की मांग पर अड़े परिजनों को मिला न्याय

फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही से हुआ हादसा

परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. उनका कहना है कि अकरम खान परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. इसी को लेकर लोगों ने उचित मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की मांग की.मामले को लेकर वार्ड-17 के पार्षद इम्तियाज अंसारी, कांग्रेस नेता नौशाद आलम, खुर्शीद आलम समेत कई गणमान्य लोग भूली ओपी पहुंचे, जहां ओपी प्रभारी विश्वजीत ठाकुर और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ बैठक हुई. वार्ता के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और अंतिम संस्कार के लिए 30 हजार रुपये नकद राशि देने पर सहमति जताई.