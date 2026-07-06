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धनबाद: जालान फैक्ट्री में हादसे का शिकार हुए मजदूर अकरम की मौत, मुआवजे की मांग पर अड़े परिजनों को मिला न्याय

धनबाद में जालान फैक्ट्री में हादसे का शिकार हुए मजदूर अकरम की मौत हो गई. वहीं, मुआवजे की मांग पर अड़े परिजनों को 8 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और अंतिम संस्कार के लिए 30 हजार रुपये नकद राशि दी जाएगी.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:23 PM IST
धनबाद: जालान फैक्ट्री में हादसे का शिकार हुए मजदूर अकरम की मौत, मुआवजे की मांग पर अड़े परिजनों को मिला न्याय
Image Credit: धनबाद जालान फैक्ट्री हादसा (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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