/जब छात्र आंदोलनों से हिल गईं मजबूत सत्ताएं: दुनिया के 7 सबसे बड़े मूवमेंट के बारे में जानें

13वीं सदी में दुनिया का पहला छात्र आंदोलन 1229 ई. में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था. उस समय पेरिस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हड़ताल की थी. विवाद तब शुरू हुआ था, जब वहां के लोकल बार में छात्रों और वहां के मालिक के बीच शराब के बिल को लेकर नोकझोंक हो गई थी. इसके बाद, तब की शाही पुलिस ने बिना किसी जांच के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर दो छात्रों को मार डाला था. इसके बाद छात्रों और प्रोफेसरों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर शहर तक छोड़ दिया था. इस घटना के बाद विश्वविद्यालय दो साल तक बंद रहा था. इसका असर यह हुआ कि तत्कालीन पोप ग्रेगरी 9 ने 1231 ई. में एक फरमान जारी कर पेरिस विश्वविद्यालय को पुलिस कंट्रोल से मुक्त कर स्वायत्तता प्रदान की थी.