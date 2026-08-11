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जब छात्र आंदोलनों से हिल गईं मजबूत सत्ताएं: दुनिया के 7 सबसे बड़े मूवमेंट के बारे में जानें

छात्र जल्दी आंदोलन नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो मजबूत सरकारों की भी चूलें हिल जाती हैं. दुनिया में इसके एक नहीं, अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं. जरूरत है, समय रहते छात्रों की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए.

Written BySunil MIshra
Published: Aug 11, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:59 PM IST
जब छात्र आंदोलनों से हिल गईं मजबूत सत्ताएं: दुनिया के 7 सबसे बड़े मूवमेंट के बारे में जानें
Image Credit: दुनिया के बड़े छात्र आंदोलन (AI Imgae )

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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