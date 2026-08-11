/जब छात्र आंदोलनों से हिल गईं मजबूत सत्ताएं: दुनिया के 7 सबसे बड़े मूवमेंट के बारे में जानें

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पहले दिल्ली का जंतर-मंतर और अब झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम. पिछले दो महीने से पूरे देश में छात्रों के आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है. छात्रों की चेतना और अपने हक की मांग के लिए जुझारूपन देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत है. आंदोलन के तरीके को लेकर अलग से बहस की जा सकती है, लेकिन उद्देश्य को लेकर कोई भी किंतु-परंतु नहीं हो सकता. दिल्ली और रांची के आंदोलन के सहारे जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का सबसे पहला छात्र आंदोलन कब, कहां और किन मांगों को लेकर हुआ था? इसके अलावा यह भी जानेंगे कि दुनिया के बड़े छात्र आंदोलन कब और कहां हुए थे?
पेरिस में हुआ था दुनिया का पहला छात्र आंदोलन
13वीं सदी में दुनिया का पहला छात्र आंदोलन 1229 ई. में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था. उस समय पेरिस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हड़ताल की थी. विवाद तब शुरू हुआ था, जब वहां के लोकल बार में छात्रों और वहां के मालिक के बीच शराब के बिल को लेकर नोकझोंक हो गई थी. इसके बाद, तब की शाही पुलिस ने बिना किसी जांच के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर दो छात्रों को मार डाला था. इसके बाद छात्रों और प्रोफेसरों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर शहर तक छोड़ दिया था. इस घटना के बाद विश्वविद्यालय दो साल तक बंद रहा था. इसका असर यह हुआ कि तत्कालीन पोप ग्रेगरी 9 ने 1231 ई. में एक फरमान जारी कर पेरिस विश्वविद्यालय को पुलिस कंट्रोल से मुक्त कर स्वायत्तता प्रदान की थी.
मई, 1968 ई. में पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में आंदोलन
वियतनाम युद्ध और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर पेरिस की सोनबोन यूनिवर्सिटी में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था. इस आंदोलन में बाद में 11 लाख से अधिक मजदूर भी शामिल हो गए थे. इस जनांदोलन ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल की सरकार की बुनियाद पर कड़ी चोट की थी.
1989 में चीन के तियानमेन स्क्वायर आंदोलन
बीजिंग यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया था. इस आंदोलन की कड़ी में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर लाखों छात्र जमा हुए थे, लेकिन चीन की तत्कालीन सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया था और पूरी दुनिया देखती रह गई थी. 4 जून, 1989 को चीन की सुना ने छात्रों पर फायरिंग की थी, जिसमें कई छात्रों की मौत हो गई थी. फिर भी यह दुनिया का सबसे साहसी छात्रों का प्रतिरोध माना जाता है.
अर्जेंटीना में अभिजात्य वर्ग के एकाधिकार के खिलाफ आंदोलन
1918 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कॉर्डोबा के छात्रों ने चर्च और अभिजात्य वर्ग के खिलाफ विश्वविद्यालय में आंदोलन किया था. इसका असर पूरे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर पड़ा और उच्च शिक्षा में सभी के लिए अवसर उपलब्ध कराने और फ्री एजुकेशन का रास्ता साफ हुआ था.
नस्लवाद और युद्ध के खिलाफ अमेरिका में फ्री स्पीच मूवमेंट
1960 ई. में अमेरिका में नस्लवाद और युद्ध के खिलाफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ्री स्पीच मूवमेंट की शुरुआत हुई थी. इस आंदोलन ने अमेरिका में वियतनाम युद्ध के खिलाफ जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी. इसके अलावा, इस आंदोलन ने नागरिक अधिकार आंदोलन को नई एनर्जी मिली थी.
1976 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन
इसे सोवेटो विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है. इस आंदोलन ने रंगभेद की जड़ों पर कड़ी चोट की थी. 16 जून, 1976 को सोवेटो में स्कूली छात्रों ने अपनी भाषा पर अफ्रीकांस थोपने और रंगभेद की नीति के खिलाफ शांतिपूर्ण मांच किया था, लेकिन पुलिस ने इसे दबाने की कोशिश की और हिंसा में कई मासूम छात्र मारे गए थे. हालांकि, इसके बाद वैश्विक स्तर पर नेल्सन मंडेला के इस नस्लभेद विरोधी आंदोलन अमर हो गया.
भारत के जेपी मूवमेंट ने सत्ता ही पलट दी थी
1974 में भारत के गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन की चिंगारी बिहार पहुंची और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा गूंजा था. तब भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उठे इस छात्र आंदोलन का ही नतीजा था कि 1975 में आपातकाल और 1977 में देश में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ था.