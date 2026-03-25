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Ghatshila News: स्वर्णरेखा नदी में मिला द्वितीय विश्वयुद्ध का अमेरिकी बम, सेना ने किया डिफ्यूज

Ghatshila Latest News: घाटशिला के स्वर्णरेखा नदी में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय का बम मिला. इस बम को भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया. बताया जा रहा है कि बम मिलने के की वजह से 10 दिन से अनिश्चितता और भय का माहौल क्षेत्र में बना हुआ था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 25, 2026, 06:22 PM IST

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स्वर्णरेखा नदी में मिला द्वितीय विश्वयुद्ध का अमेरिकी बम
स्वर्णरेखा नदी में मिला द्वितीय विश्वयुद्ध का अमेरिकी बम

Ghatshila News: पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र स्थित स्वर्णरेखा नदी में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय के दो बम मिले हैं. यह दोनों बम अमेरिका निर्मित मिसाइल बम बताए जा रहे हैं. बम मिलने के की वजह से 10 दिन से अनिश्चितता और भय का माहौल क्षेत्र में बना हुआ था, जो बुधवार को समाप्त हो गया, जब भारतीय थल सेना के एक्सपर्ट बम निरोधक दस्ते ने स्वर्णरखा नदी से बरामद बम को बारी-बारी से सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया.

इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को बेहद सावधानी और तकनीकी सटीकता के साथ अंजाम दिया गया. इसको लेकर बुधवार सुबह से ही घाटशिला के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपड़ा नागुड़साई का इलाका छावनी में तब्दील नजर आया. ऑपरेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. वहीं, सेना के अधिकारियों के निर्देश पर बम निष्क्रिय करने वाले स्थल से एक निर्धारित रेडियस (संभावित प्रभाव क्षेत्र) के भीतर आने वाले सभी घरों और खेतों को खाली करा लिया गया था. साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए घटनास्थल पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां और स्वास्थ्य विभाग की विशेष मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ डटी रही.

पुलिस बल ने भी नदी की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया था, ताकि कोई भी आम नागरिक प्रक्रिया के दौरान पास न जा सके. सेना की बम स्क्वायड टीम ने पहले बम की स्थिति का तकनीकी मुआयना किया और तकरीबन 1 से 15 फीट गड्ढा जेसीबी मशीन से खुदवाकर उसमें सैकड़ों पैकेट बालू से भर दिया और दोनों बम को डालकर विस्फोटक के पैकेट से चारों तरफ से सील कर फिर बालू के बोरी से उसे कवर कर दिया. इसके बाद अपने साथ लाये दर्जनों बॉक्स विस्फोटक को इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट कर तकरीबन डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर हैकर उसे कनेक्ट कर सुरक्षित तरीके से पहला विस्फोट किया, जिसके दौरान एक जोरदार धमाका के साथ धुआं का गुब्बार आसमान में दिखाई देने लगा. पहले विस्फोट के बाद सेना के अधिकारी और एक्सपर्ट नदी में जाकर जांच किया और इसे सफल देखर फिर आधे घंटे के बाद दूसरे बम को भी ब्लास्ट किया गया. 

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बता दें कि पिछले मंगलवार को नदी में बालू की खुदाई के दौरान एक बम स्वर्णरेखा नदी में मिला था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और इसको लेकर 10 दिनों तक उधेड़बुन की स्थिति बनी रही. सेना के जवानों को बुलाया गया. पुलिस को यह भी जानकारी मिली की एक और ऐसा ही बम पास के गांव के ग्रामीण महीनों पहले अपने घर मे उठाकर ले गया है, जिसे भी पुलिस ने सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर उसे भी नदी में ले जाकर रखा था, जहां सेना की तरफ से जांच किया गया, तो पाया गया कि दोनों ही बम मिसाइल बम है और काफी शक्तिशाली है. 

विशेषज्ञों के अनुसार, नदी के बहाव या रेत में दबे ऐसे पुराने बम भी बेहद घातक हो सकते हैं. स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे गांवों के लोग पिछले कुछ दिनों से काफी डरे हुए थे. नदी में बम मिलने की खबर के बाद से ग्रामीणों ने नदी की ओर जाना बंद कर दिया था, जिससे उनके दैनिक कार्यों और पशुपालन पर असर पड़ रहा था. वहीं, सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न होने के बाद ग्रामीणों ने सेना के जवानों और स्थानीय पुलिस प्रशासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया.

रिपोर्ट: रणधीर सिंह

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