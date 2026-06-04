Jharkhand Weather: रांची समेत 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, हीटवेव से झुलसेंगे उत्तर-पूर्वी झारखंड के जिले! देखें IMD रिपोर्ट

Jharkhand Weather Report Today: झारखंड के मौसम में उलटफेर का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने आज (गुरुवार, 4 जून) को राजधानी रांची समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम का मिजाज सुहावना रहने का पूर्वानुमान जताया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के चलते झारखंड के मौसम में प्री-मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और स्थानीय मौसमी सिस्टम के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए रहेंगे.

आज (गुरुवार, 4 जून) को राजधानी रांची समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है. मौसम वैज्ञानिकों ने राजधानी रांची समेत प्रदेश के 15 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. कुछ हिस्सों में ठनका (वज्रपात) की आशंका भी जताई गई है. इससे लोगों को सावधान किया गया है. कुछ मिलाकर आज पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते तापमान और उमस से परेशान लोगों के लिए यह बदलाव राहत भरा साबित हो सकता है.

हालांकि, उत्तर-पूर्वी झारखंड के सभी जिलों में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ेगा. रांची आईएमडी के अनुसार, उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामतारा, पाकुड़, साहेबगंज, कोडरमा और धनबाद जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा. इन जिलों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इन जिलों में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि, हीटवेव को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.