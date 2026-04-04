दोस्ती में धोखा: पैसों के विवाद में युवक की सुपारी देकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

Chaibasa Latest News: चाईबासा में पैसों के विवाद में युवक की सुपारी देकर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. साथ ही दो आरोपी को भी गिरफ्तार किया है.
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Chaibasa News: चाईबासा के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में आचू पावर ग्रिड के पास 25 वर्षीय सुभाष बानरा की बेरहमी से हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस हत्याकांड के पीछे कोई बाहरी गिरोह नहीं, बल्कि मृतक का ही करीबी दोस्त निकला, जिसने पैसों के विवाद में सुपारी देकर हत्या करवा दी थी.
घटना बीते 28 मार्च 2026 की है, जब अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर सुभाष बानरा की निर्मम हत्या कर दी थी. मामले में मृतक के पिता मुकुन्द बानरा के आवेदन पर मुफ्फसिल थाना में कांड संख्या 53/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया. टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक के दोस्त साऊ देवगम को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि सुभाष से उसका पुराना पैसों का लेनदेन था. उसके पैसे उसे नहीं मिलने से नाराज होकर उसने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से सुपारी देकर सुभाष बानरा की हत्या करवा दी.
साऊ देवगम की निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य आरोपी गोविन्द मुन्दुईया को भी गिरफ्तार किया है. गोविन्द का आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है और वह पहले भी हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में शामिल रह चुका है.
फिलहाल, पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इस पूरे ऑपरेशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टुटी, प्रशिक्षु आईपीएस राज कुमार जेयराजु और मुफ्फसिल थाना प्रभारी विनोद कुमार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे.
रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी
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