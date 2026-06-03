Z Education Conclave 2026: सरकारी संस्थानों के पास संसाधन ज्यादा, फिर भी क्यों पिछड़ रहे? मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कारण

Z Education Conclave 2026: जी बिहार झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 में झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने 2020 की नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि हर नीति के प्रो और कांस होते हैं. व्यावहारिक धरातल पर जब ये चीजें उतरेंगी, तो इसके दोनों साइड दिखाई देंगे. डिजिटल जमाने में चुनौतियां बदल रही हैं. आजकल इंडस्ट्री जॉब रेडी युवाओं को लेना चाहते हैं, लेकिन पहले कंपनियां इंटर्नशिप कराती थीं. अब नियोक्ता चाहते हैं कि उनके दरवाजे पर आने वाला हर व्यक्ति निपुण हो और उसे सिखाना न पड़े. अब ये शैक्षणिक संस्थानों पर है कि वे अपने बच्चों को इतना दक्ष बनाएं कि इंडस्ट्री उसे हाथोंहाथ ले. इंडस्ट्री को करिकुलम बनाने में दखल होनी चाहिए.

सरकारी और निजी संस्थानों के बीच गुणवत्ता को लेकर फर्क पर मंत्री ने कहा कि संविधान की जो अवधारणा थी, वो कही न कही कल्याणकारी राज्य बनाने पर थी. शत प्रतिशत नागरिकों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध थी. आज भी सरकारी संस्थाओं के पास आधारभूत सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन सरकारी संस्थाएं पिछड़ती दिखती हैं. इसमें जो लोग भी निर्णय लेते हैं और उसमें देरी करते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं. फिर भी आज जब कोई मेरिट आता है तो उसमें इंडियन इंस्ट्रीट्यूट नाम जरूर जुड़ा होगा.

झारखंड सरकार क्या बदलाव करने वाली है? इस सवाल पर तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट में जो भी स्टेक होल्डर हैं, वो लालफीताशाही के खिलाफ हैं. डिजिटल जमाने में कोई बाउंड्री नहीं है. अगर गुमला का बच्चा रांची आकर नौकरी करना चाहता है तो आप उसके सपनों को सीमित कर रहे हैं. गुमला का बच्चा विदेश भी जाकर नौकरी कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हायर एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं, इसपर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन की बुनियादी अवधारणा यह है कि बच्चे को 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल मिल जाए. सेकेंडरी एजुकेशन की अवधारणा 5 किलोमीटर के भीतर स्कूल उपलब्ध कराने पर बल देता है. उसके बाद बच्चों के पास विकल्प होता है कि वह स्पेशलाइज्ड शिक्षा ग्रहणकरे या सामान्य शिक्षा में ही आगे बढ़े. इसलिए सक्षम बच्चे राज्य से बाहर जाते हैं. अगर सरकारी संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो निजी संस्थान भी हमारे यहां मौजूद हैं. हमें राष्ट्रीय मानक पर आधारित शिक्षा देनी होगी, जिससे बच्चों का पलायन रुकेगा.

यह भी पढ़ें: झारखंड से कौन-कौन जाएगा उच्च सदन में? महागठबंधन और NDA में मंथन जारी

उच्च शिक्षा में एआई की भूमिका पर उन्होंने कहा कि बड़े औद्योगिक घरानों को आगे आना चाहिए. उनको भी इन चीजों में ध्यान दिए जाने की जरूरत है. कौशल विकास शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है. कौशल विकास में प्रशिक्षित और जॉब मिलने वाले छात्रों की संख्या मिले तो उसकी सफलता पर बात की जा सकती है.

स्कॉलरशिप देकर बच्चों को विदेश भेजने की योजना पर मंत्री ने कहा कि परदेशी छात्रवृत्ति योजना कमजोर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, जो विदेश जाकर पढ़ने की सोच भी नहीं सकते. ऐसे कुछ बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं. वहां जाकर हमने देखा कि उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ा हुआ है.