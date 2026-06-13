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Z MEDIA की खबर का बड़ा असर: चतरा में तीन पीढ़ियों से बंद श्मशान का रास्ता अतिक्रमण मुक्त, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

Chatra News: चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के तेतरिया गांव में वर्षों से बंद पड़ा श्मशान घाट जाने का रास्ता आखिरकार खुल गया. ZEE MEDIA में खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सड़क से अतिक्रमण हटाया और ग्रामीणों को राहत दिलाई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 13, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:53 AM IST
Z MEDIA की खबर का बड़ा असर: चतरा में तीन पीढ़ियों से बंद श्मशान का रास्ता अतिक्रमण मुक्त, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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