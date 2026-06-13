/Z MEDIA की खबर का बड़ा असर: चतरा में तीन पीढ़ियों से बंद श्मशान का रास्ता अतिक्रमण मुक्त, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

Chatra News: झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत तेतरिया गांव के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या आखिरकार दूर हो गई. श्मशान घाट जाने वाले रास्ते पर हुए अतिक्रमण के कारण परेशान ग्रामीणों की आवाज को Z MEDIA ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और वर्षों से बंद सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया. दरअसल, तेतरिया गांव में ग्रामीणों के आवागमन की सड़क पर लंबे समय से अवैध कब्जा था. मजबूरी में ग्रामीण पीएम श्री उच्च विद्यालय तेतरिया परिसर के बीच से होकर आवाजाही कर रहे थे. लेकिन विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बाउंड्री निर्माण के लिए गड्ढा खोदे जाने के बाद ग्रामीणों का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया.