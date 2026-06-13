/Z MEDIA की खबर का बड़ा असर: चतरा में तीन पीढ़ियों से बंद श्मशान का रास्ता अतिक्रमण मुक्त, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

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Chatra News: झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत तेतरिया गांव के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या आखिरकार दूर हो गई. श्मशान घाट जाने वाले रास्ते पर हुए अतिक्रमण के कारण परेशान ग्रामीणों की आवाज को Z MEDIA ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और वर्षों से बंद सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया. दरअसल, तेतरिया गांव में ग्रामीणों के आवागमन की सड़क पर लंबे समय से अवैध कब्जा था. मजबूरी में ग्रामीण पीएम श्री उच्च विद्यालय तेतरिया परिसर के बीच से होकर आवाजाही कर रहे थे. लेकिन विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बाउंड्री निर्माण के लिए गड्ढा खोदे जाने के बाद ग्रामीणों का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया.
स्थिति यह हो गई कि गांव तक बाइक पहुंचना भी मुश्किल हो गया और आम लोगों के साथ-साथ अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी. इसी समस्या को लेकर 2 जून को गांव के 70 वर्षीय वृद्ध डोमन पासवान की मौत के बाद ग्रामीणों ने शव को कंधे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया था.
सड़क चालू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. स्थानीय ग्रामीण रमेश पासवान ने कहा कि इस रास्ते के लिए तीन पीढ़ियों से संघर्ष चल रहा था. आज सड़क अतिक्रमण मुक्त हुई है तो इसमें मीडिया की अहम भूमिका है. उन्होंने Z MEDIA को धन्यवाद देते हुए कहा कि खबर चलने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. ग्रामीणों ने हंटरगंज अंचलाधिकारी रितिक कुमार का भी आभार जताया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कराया। Z MEDIA की पहल से उठी ग्रामीणों की आवाज आखिरकार प्रशासन तक पहुंची और वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक