DNA: गैंगस्टर या धर्मवीर? हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया 'सनातन'...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA: गैंगस्टर या धर्मवीर? हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:27 PM IST
DNA Analysis: बांग्लादेश में अमेरिकी फौज की एंट्री पर कई सवाल हैं. वैसे आज एक और सवाल चर्चा में है. सवाल ये है कि क्या गैंगस्टर्स का भी कोई धर्म होता है? जो सनातन शांति और सद्भाव का संदेश देता है, क्या उसको कवच बनाकर कोई गोली चला या चलवा सकता है? क्या कोई किसी की हत्या करने के बाद धर्म का नाम लेकर बच सकता है?

ये सवाल इसलिए है क्योंकि रोहित गोदारा नाम के एक गैंगस्टर ने अपने दो गुर्गों के एनकाउंटर को धर्म से जोड़ दिया है. एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का जब गाज़ियाबाद में एनकाउंटर हुआ तो दोनों शूटरों के सरदार ने सोशल मीडिया पर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा. गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जो लिखा है, उसका सारांश ये है कि जो दोनों अपराधी मारे गए, वे सनातन के सच्चे वाहक थे. उन्होंने सनातनियों के लिए प्राण दिए हैं. ये गैंगस्टर्स धर्म के लिए लड़ रहे हैं. उनके शूटर धर्म बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं. इसलिए वे मारे नहीं गए बल्कि बलिदान हुए है. विदेश में बैठा ये गैंगस्टर एनकाउंटर को सनातन की हार करार देकर अपनी खूनी साजिश को धर्म की आड़ में शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है.

पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चला है कि किसी के घर के बाहर गोली चलवा दो और फिर सहानुभूति का आभामंडल तैयार करने के लिए धर्म का नाम ले लो. इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग सबसे आगे है. जिस रोहित गोदारा ने फिर से धर्म के नाम पर धूर्तता करने की कोशिश की है. वो लॉरेंस का करीबी क्राइम साथी है.  सनातन वो धर्म है, जहां त्रेता युग में एक डाकू राम का नाम लेकर वाल्मीकि बन गया. मगर कलयुग में कुछ गैंगस्टर्स सनातन का नाम लेकर अपराध कर रहे हैं.

रोहित गोदारा ने अपने गुर्गों के जरिए जब दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी तब भी सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा था. जिसमें उसने संतों के अपमान को आधार बनाया था. उसे लगा कि एक योगी के शासन में गोलीबारी करने के बाद भी धर्म का नाम लेकर बच जाएगा. मगर वो भूल गया कि सनातन हिंसा नहीं सिखाता और जो हिंसा करते हैं और धर्म को बदनाम करते हैं, उनका  योगी आदित्यनाथ के राज में इलाज होता है.

गाजियाबाद में लॉरेंस बिश्नोई के उन गोलीबाजों के साथ यही हुआ, जिनके पास से प्रतिबंधित पिस्टल मिले. आज हम उस विदेशी पिस्टल और गैंगस्टर्स की सनातनी कवच वाली सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे. लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े सारे कुख्यात गैंगस्टर्स का यही पैटर्न है. गोली चलवाते हैं. हत्या करवाते हैं. दहशत फैलाते हैं और उसे धर्म से जोड़कर खुद को हिंदू डॉन साबित करने की कोशिश करते हैं. कुख्यात होने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले धर्म को सीढ़ी बनाया था. काले हिरण शिकार मामले में धर्म को आधार बनाकर ही उसने सलमान खान को धमकी दी, जिससे उसकी पहचान बनी.

2024 में 14 अप्रैल को जब सलमान खान के बाहर गोलीबाजों को भेजकर गोलियां चलवाई थी. बहाना वही काले हिरण वाला मामला था, मगर उद्देश्य बॉलीवुड में डर फैलाना था. इस बार जब 12 सितंबर जब एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर गोली चलवाई थी तब भी धर्म वाली शातिर चाल चली. मगर एक गलती ये कर दी उसने उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करवाई. वो भूल गया कि यूपी में अपराध और अपराधियों के विरूद्ध शून्य सहनशीलता वाले योगी आदित्याथ मुख्यमंत्री हैं. योगी ने आदेश दिया और फिर दोनों गोलिबाजों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर वही हुआ जो हर अपराधियों के साथ होता है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग: जिगाना पिस्टल

दोनों शूटर्स के पास दो पिस्टल मिली. इनमें से एक एक ग्लॉक और दूसरी जिगाना पिस्टल थी. जिगाना पिस्टल बेहद खरतनाक होती है. ये भारत में प्रतिबंधित है. इसी पिस्टल से शूटर्स ने दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने पिछले दो-तीन सालों में जितने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है, उसमें इसी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया.

शूटर्स की पसंद: जिगाना पिस्टल की खासियत

2022 में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो इसी जिगाना पिस्टल का प्रयोग किया था. पिछले साल बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तब भी हत्यारों ने जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था. सलमान खान के घर के बाहर भी इसी पिस्टल से फायरिंग हुई थी. और जब 2023 में अतीक अहमद की हत्या की गई थी तो गोली जिगाना पिस्टल से ही चली थी. आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में जिगाना पिस्टल को तमाम गैंगस्टर्स और उसके गुर्गे सबसे आसान और सुरक्षित हथियार समझ रहे हैं. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि इस पिस्टल में ऐसा क्या है, जो गैंगस्टर्स और शूटर्स के ये पिस्टल इतनी पसंद है.

जिगाना पिस्टल का वजन 720 से 920 ग्राम

जिगाना पिस्टल एक सेमी-ऑटोमैटिक हथियार है. यह 9 एमएम कैलिबर की है और एक बार में 15 गोलियां फायर कर सकती है. इसका वजन मात्र 720 से 920 ग्राम है, जो इसे हल्का और आसान बनाता है। लॉक स्लाइड शॉर्ट रिकॉयल ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस यह पिस्टल जल्दी गर्म नहीं होती और फायरिंग बेहद स्मूथ रहती है।देसी पिस्तौल 5 राउंड के बाद जाम हो जाती हैं, लेकिन बिना किसी रुकावट के जिगाना पूरी मैगजीन खाली कर सकती है।

मेड इन तुर्की जिगाना की कितनी कीमत? 

यही कारण है कि गैंगस्टर्स के लिए ये पहली पसंद है. वैसे तो जिगाना पिस्टल तुर्किए में बनती है. मगर इसकी कॉपी पाकिस्तान के दार्रा आदम खेल इलाके में अवैध रूप से बनाई जाती हैं. जो थोड़ी सस्ती पड़ती है. मेड इन तुर्की जिगाना की कीमत 6-8 लाख रूपये तक पड़ती है. मगर पाकिस्तान से आने वाली जिगाना सिर्फ 3 से 4 लाख रूपये तक में मिल जाती है. अजरबैजान में गिरफ्तार होने के बाद 22 अगस्त को भारत लाए गए आर्म्स रैकेट चलाने वाले मयंक सिंह ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के सहारे हथियार आते हैं. ड्रोन से ये हथियार पंजाब में गिरते हैं और वहां से अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई होती है. इसमें वो जिगाना पिस्टल भी है जिससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे फायरिंग करते हैं. लोगों को डराते हैं और खुद को सनातनी कहकर बचने की साजिश करते हैं.

;