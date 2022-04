Jignesh Mevani Arrest: राहुल के ट्वीट पर CM हिमंत सरमा का जवाब, जानें क्या बोले

Jignesh Mevani Arrest Row (रिपोर्ट-सोमित सेनगुप्ता): गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की असम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी का मामला गरमाता जा रहा है. कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया था. अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मेवाणी की गिरफ्तारी और राहुल के ट्वीट पर जवाब दिया है.

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'जिग्नेश मेवाणी का नाम मैंने कभी नहीं सुना. उनको गिरफ्तार किया गया है, यह भी मुझे मालूम नहीं. अगर आप लोग चाहें तो मैं डीजीपी को फोन कर पूछ सकता हूं. अगर आप लोग ट्वीट के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आप यह पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया है? इस मुद्दे पर कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत सारे उदाहरण हैं, जहां पर ऐसी घटना को गंभीरता से लिया गया है.

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक कांग्रेस समर्थित राज्य के मुख्यमंत्री को औरंगजेब बोला गया था. इस घटना में उस व्यक्ति को 15 दिन तक जेल में रखा गया. यह कॉमन लीगल प्रैक्टिस है और असम सरकार कुछ अलग नहीं कर रही. कांग्रेस शासित राज्यों में जो होता है असम में भी वैसा ही हो रहा है. क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी एक ही है. इसीलिए हम कानून के मुताबिक कदम उठा रहे हैं. मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं?

गाय तस्करी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि असम में बहुत कुछ चल रहा है. गाय तस्करी का धंधा कई हजार करोड़ का है. सिर्फ असम ही नहीं, असम के आसपास के राज्य भी गायों की तस्करी से पीड़ित हैं. यहां से जिहादी कार्य के लिए पैसा जाता है. यह पूरा मुद्दा अभी जांच के घेरे में है.

जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने डरो मत और सत्यमेव जयते हैशटैग के साथ ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा, 'मोदी जी आप स्टेट की मशीनरी का दुरुपयोग कर असहमतियों को दबाने का प्रयास कर सकते हैं. लेकिन आप सत्य को कैद नहीं कर सकते.'

Modi ji, you can try to crush dissent by abusing the state machinery.

But you can never imprison the truth.#DaroMat #SatyamevaJayate pic.twitter.com/Qw4wVhLclH

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 21, 2022