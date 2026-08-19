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जिन्ना मान गए, कांग्रेस भी राजी थी... फिर क्यों टूट गया अखंड भारत का सपना? एक हफ्ते में खिंची सरहद से कैसे बंटा हिंदुस्तान


India-Pak Partition: भारत-पाकिस्तान का बंटवारा इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है. 15 अगस्त 1947 को एक तरफ पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे, जिन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि उनका असली देश कौनसा है.

Written BySHAMIT SINHA
Published: Aug 19, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:31 PM IST
जिन्ना मान गए, कांग्रेस भी राजी थी... फिर क्यों टूट गया अखंड भारत का सपना? एक हफ्ते में खिंची सरहद से कैसे बंटा हिंदुस्तान

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SHAMIT SINHA

SHAMIT SINHA

शमित सिन्हा, ज़ी न्यूज में एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और मीडिया वर्ल्ड में 25 साल का अनुभव रखते हैं. शमित सिन्हा पत्रकारिता के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटर और कॉपी राइटर भी रहे हैं और टीवी सीरियलों और विज्ञापन जगत में भी अपने लेखन का लोहा मनवा चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातक करने के बाद इन्होंने मुंबई से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन में पीजी डिप्लोमा किया और एमबीए की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 2008 से ये अलग-अलग संस्थानों में पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और भारत और विश्व इतिहास और संस्कृति से जुड़े विषयों में गहराई से काम करते हैं.

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