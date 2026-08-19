/जिन्ना मान गए, कांग्रेस भी राजी थी... फिर क्यों टूट गया अखंड भारत का सपना? एक हफ्ते में खिंची सरहद से कैसे बंटा हिंदुस्तान

रेडक्लिफ ने रिपोर्ट 13 अगस्त को सौंप दी थी, पर माउंटबेटन ने उसे सार्वजनिक नहीं किया. वे नहीं चाहते थे कि जश्न से पहले सीमा को लेकर गुस्सा भड़के.नतीजा- 15 अगस्त को जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, करोड़ों लोगों को नहीं पता था वे किस देश में हैं. जिलाधिकारियों को नहीं पता था- दिल्ली रिपोर्ट करें या कराची. 17 अगस्त को आख़िरकार सीमा-रेखा सार्वजनिक हुई, तब दोनों पक्षों के पास बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बची थी. भारत-पाकिस्तान बंटवारे ने इतिहास का सबसे बड़ा पलायन देखा- करीब पचास लाख हिंदू-सिख पाकिस्तान से भारत आए, उतने ही मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर गए. पचपन हजार सैनिकों की 'पंजाब बाउंड्री फोर्स' इस भीड़ के आगे बेबस थी. रास्ते की हिंसा का कोई हिसाब नहीं- अनुमान दस से बीस लाख के बीच जाते हैं. लाहौर से आ रही एक ट्रेन उस शाम अमृतसर पहुंची. जब दरवाजा खोला गया, पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी- डिब्बे पर लिखा था,' यह हमारी तरफ से नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा है.' ऐसी दर्जनों ट्रेनें दोनों तरफ से चलीं- इतिहास इन्हें 'घोस्ट ट्रेन' कहता है.