/जिन्ना मान गए, कांग्रेस भी राजी थी... फिर क्यों टूट गया अखंड भारत का सपना? एक हफ्ते में खिंची सरहद से कैसे बंटा हिंदुस्तान

India-Pakistan Partition: 1946 में एक ऐसा मौका आया था जब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के बावजूद एक ऐसे समझौते को स्वीकार कर लिया था, जिसमें भारत एक ही देश रह सकता था. लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही समझौता टूट गया. राजनीति फिर सड़कों पर उतरी, राजनीति से हिंसा हुई, हिंसा से डर पैदा हुआ और डर ने आखिरकार नेताओं को उस फैसले तक पहुंचा दिया, जिसका असर आने वाली पीढ़ियां भुगतने वाली थीं, फिर सामने आया एक ऐसा सच जिसे इतिहास की किताबों ने पन्नों के नीचे दबा दिया. 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन करोड़ों लोगों को यह पता ही नहीं था कि वे किस देश के नागरिक हैं!
सवाल है कि भारत का बंटवारा आखिर हुआ कब? जब जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा? जब नेहरू ने कैबिनेट मिशन की व्याख्या पर सवाल उठाया? जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया? या जब 1947 में अंग्रेजों ने तय किया कि अब वे भारत से जाने वाले हैं, चाहे भारत इसके लिए तैयार हो या नहीं?
साल 1946 तक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था. ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह टूट चुका था. ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की नई लेबर सरकार जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि जाते-जाते अंग्रेज सत्ता किसे सौंपेंगे? कांग्रेस को? मुस्लिम लीग को? या किसी ऐसे साझा ढांचे को जो भारत की अखंडता को बचा सके? अब सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान कैसे बना. सवाल यह है कि क्या कैबिनेट मिशन प्लान अखंड भारत की आखिरी उम्मीद था? या फिर अविश्वास का जहर इतना फैल चुका था कि बंटवारा ही एकमात्र रास्ता बचा था?
मार्च 1946 में भारत पहुंचे कैबिनेट मिशन का मकसद साफ था कि भारत को आजादी देना, लेकिन बंटवारे के बिना. तीन महीनों की मैराथन वार्ताओं के बाद, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया. मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया. उनका मानना था कि अलग पाकिस्तान बनाने से करोड़ों अल्पसंख्यक दोनों तरफ फंस जाएंगे. इसकी जगह उन्होंने 3-स्तरीय (Three-Tier) संघ का ढांचा पेश किया. इसके तहत यह प्रस्ताव था कि एक बेहद सीमित केंद्र सरकार होगी, जिसके पास केवल तीन विषय होंगे रक्षा, विदेश नीति और संचार, बाकी तमाम अधिकार और शक्तियां प्रांतों के पास रहेंगी. प्रांतों को 3 भौगोलिक समूहों में बांटा जाएगा. GROUP 1- हिंदू-बहुसंख्यक प्रांत (मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सीपी, उड़ीसा), GROUP 2- उत्तर-पश्चिम के मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रांत (पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान), GROUP-3 पूर्व के मुस्लिम-बहुसंख्यक क्षेत्र (बंगाल और असम)
जिन्ना को बिना देश बांटे मुस्लिम बहुल इलाकों में स्वायत्तता मिल रही थी. कांग्रेस को यह संतोष था कि इससे देश टूटने से बच जाएगा. जून 1946 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की कार्यसमिति ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार करने का ऐलान कर दिया, लेकिन यहां एक बड़ा पेंच था. कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को समझने का नजरिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग का न सिर्फ एक दूसरे से अलग था बल्कि एक दूसरे के विपरीत भी.
10 जुलाई 1946 को बॉम्बे में नव-निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस कैबिनेट मिशन योजना पर पूरी तरह कायम रहेगी, तो नेहरू ने एक अत्यंत बेबाक बयान दिया. नेहरू ने कहा, 'हम किसी भी ब्रिटिश योजना या शर्त से बंधे हुए नहीं हैं. हम संविधान सभा में क्या करेंगे, यह तय करने का हक केवल उस सभा के संप्रभु प्रतिनिधियों को होगा. जहां तक प्रांतों के समूहों का सवाल है, हमारा मानना है कि कोई भी प्रांत शुरुआत में ही किसी समूह में जाने से इनकार कर सकता है.'
नेहरू का यह बयान कांग्रेस के संवैधानिक रुख के हिसाब से तर्कसंगत था- वे संविधान सभा की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए यह एक बड़ा झटका था. जिन्ना ने इसे कांग्रेस की 'बदनीयती' और समझौते से मुकरने का सबूत बताया. नेहरू के बयान पर जिन्ना ने यह प्रतिक्रिया दी कि, 'कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है. संविधान सभा में उनका स्पष्ट बहुमत होगा, और वे अपनी संख्याबल के दम पर कैबिनेट मिशन के ग्रुपिंग क्लॉज को खत्म कर देंगे. अब मुसलमानों के पास संवैधानिक बातचीत की मेज पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं बचा. अब यह फैसला कागज नहीं करेगा.'
नेहरू का बयान चिंगारी हो सकता था, लेकिन बारूद पहले से जमा था. दोनों दल पहले से ही केंद्र की शक्ति, संविधान सभा और प्रतिनिधित्व को लेकरअलग-अलग खड़े थे. जिन्ना ने 'डायरेक्ट एक्शन डे' का आह्वान कर दिया. बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी और हुसैन शहीद सुहरावर्दी मुख्यमंत्री थे. बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी. कलकत्ता की सड़कों पर सुबह शांतिपूर्ण रैलियों से शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर होते-होते भयानक सांप्रदायिक दंगों में बदल गया. अगले 72 घंटों तक कलकत्ता में जो हुआ, उसे इतिहास 'The Great Calcutta Killings' के नाम से जानता है. 4,000 से अधिक लोग मारे गए, और 10,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए.
कलकत्ता की आग कुछ हफ्तों में नोआखली पहुंची, यहां भी हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, फिर बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों से इसका बदला लिया. हर इलाके में एक ही पैटर्न दोहराया गया. एक तरफ की हिंसा दूसरी तरफ के बदले को जन्म देती, वह बदला तीसरी जगह नई हिंसा को. महात्मा गांधी ने इस खून-खराबे से आहत होकर कहा,'अगर पड़ोसी अपने पड़ोसी से डरने लगे, तो आजादी का मतलब क्या रह जाएगा?ट दंगा प्रभावित क्षेत्रों में गांधी जी की यात्राएं हिंसा को पूरी तरह नहीं रोक सकीं, पर उनकी इन यात्राओं का यह असर जरूर हुआ कि राजनीतिक समझौते टूटने के बाद भी, कुछ लोग रिश्ते बचाने की कोशिश करते रहे.
सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, अक्तूबर में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई. पर यह भरोसे से नहीं, मजबूरी से बनी साझेदारी थी. वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान के पास था, गृह मंत्रालय पटेल के पास. फरवरी 1947 में लियाकत का पेश किया बजट कांग्रेस को हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाने वाला लगा. कांग्रेस जो भी प्रस्ताव लाती, लियाकत अली खान उसे रोक देते. मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने भूमि सुधार को लेकर प्रस्ताव लाया, जिसके तहत भूमि जोतने वाले किसानों के हित का संरक्षण निहित था, लेकिन लियाकत अली खान मुस्लिम जमीनदारों और जागीरदारों के हितों की रक्षा में जुटे रहे.सरकार अंदर से लकवाग्रस्त हो चुकी थी, और बाहर देश जल रहा था.जब मुस्लिम लीग के साथ काम करना मुश्किल हो गया तो सरदार पटेल ने एक अहम बयान दिया.उन्होंने कहा कि, 'शरीर में कहीं कैंसर फैल जाए, तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काट देना ही समझदारी है।'
20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने यह ऐलान कर दिया. अब वापसी की कोई तारीख़ नहीं टलेगी,' ब्रिटिश सरकार का इरादा है कि जून 1948 तक भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए. चाहे भारतीय दल किसी समझौते पर पहुंचें या न पहुंचें.' इसी घोषणा के साथ वायसराय वेवेल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया.
22 मार्च 1947 को माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे. आते ही उन्होंने वायसराय हाउस में अलग-अलग गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना से बारी-बारी मुलाकातें कीं. नेहरू ने माउंटबेटन से कहा कि, 'हम भारत को बांटना नहीं चाहते.' दूसरी तरफ जिन्ना ने कहा कि, 'हम ऐसे भारत में नहीं रह सकते, जहां हमारी राजनीतिक सुरक्षा बहुमत की दया पर टिकी हो.' ऐसे में, माउंटबेटन ने कहा कि, 'अगर आपलोग मिल कर हल नहीं निकालते, तो ब्रिटेन सिविल वॉर होने तक इंतजार नहीं करेगा.' माउंटबेटन को एहसास हो चुका था कि अंतरिम सरकार पूरी तरह टूट चुकी है, और पंजाब-बंगाल में हालात गृहयुद्ध जैसे हैं. उन्होंने एक विवादास्पद फैसला लिया, जून 1948 की तारीख को दस महीने पीछे खींचकर अगस्त 1947 कर दिया. अचानक भारत के पास अपनी तकदीर तय करने के लिए महीनों नहीं, हफ्ते बचे थे.
इधर पंजाब की कहानी सिर्फ हिंदू-मुस्लिम नहीं थी. करीब पंद्रह फीसदी सिख आबादी किसी भी क़ीमत पर मुस्लिम-बहुल पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं थी.मार्च 1947 में लाहौर में कृपाण लहराते हुए सिक्ख नेता मास्टर तारा सिंह ने ऐलान किया कि, 'अगर पूरा पंजाब पाकिस्तान में गया, तो सिखों के गुरुद्वारे, ज़मीनें, हमारा वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा.पाकिस्तान बनेगा, तो पंजाब का भी बंटवारा होगा!'
3 जून 1947 को माउंटबेटन ने रेडियो पर बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया.उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पंजाब और बंगाल में जनप्रतिनिधियों की अलग-अलग वोटिंग होगी - अगर हिंदू-सिख बहुल इलाके भारत के साथ रहना चुनें, तो यह दोनों प्रांत बंट जाएंगे.वोटिंग हुई, नतीजा वही निकला पंजाब और बंगाल, दोनों बीच से कटे.इसके बाद माउंटबेटन ने कहा कि, 'यह योजना किसी पक्ष की पूर्ण जीत नहीं है.यह उस स्थिति का समाधान है जिसमें सहमति का हर दूसरा रास्ता बंद हो चुका है।' बंटवारे के ऐलान के बाद नेहरू ने कहा कि, 'हमने विभाजन इसलिए स्वीकार किया है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इससे बड़ा रक्तपात रुक सकेगा.'
सीमा खींचने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई एक ब्रिटिश वकील को- सर सिरिल रैडक्लिफ़. इससे पहले वे कभी भारत नहीं आए थे, न उन्हें भारत के बारे में कोई जानकारी थी. यही उनकी 'योग्यता' मानी गई- पूरी तरह निष्पक्ष, क्योंकि किसी पक्ष से कोई नाता नहीं. उन्हें सिर्फ पांच हफ्ते का समय दिया गया. कोई भी साफ रेखा संभव नहीं थी. एक गांव का घर इधर हो सकता था और खेत उधर. एक रेलवे लाइन एक देश में और स्टेशन दूसरे देश में. रेडक्लिफ ने यह स्वीकार किया कि, 'अगर मैं यह गांव इस तरफ रखता हूं, तो उस गांव के लोग अल्पसंख्यक बन जाएंगे, जो भी रेखा खींचूंगा, वह किसी के लिए सीमा होगी और किसी दूसरे के लिए निर्वासन.'
कलकत्ता हिंदू-बहुल था, भारत को मिला. लाहौर में कोई साफ बहुमत नहीं था- पर रैडक्लिफ ने सोचा, अगर दोनों बड़े शहर भारत को मिले, तो पाकिस्तान के पास कोई शहर ही नहीं बचेगा, आखिर में लाहौर पाकिस्तान को दिया गया. गुरदासपुर जिला, मुस्लिम-बहुल था, लेकिन रावी नदी की प्राकृतिक सीमा के आधार पर भारत को दे दिया गया. गुरदासपुर के बिना भारत का कश्मीर तक जमीनी रास्ता ही नहीं होता और कश्मीर सीधे-सीधे पाकिस्तान से जुड़ जाता.
रेडक्लिफ ने रिपोर्ट 13 अगस्त को सौंप दी थी, पर माउंटबेटन ने उसे सार्वजनिक नहीं किया. वे नहीं चाहते थे कि जश्न से पहले सीमा को लेकर गुस्सा भड़के.नतीजा- 15 अगस्त को जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, करोड़ों लोगों को नहीं पता था वे किस देश में हैं. जिलाधिकारियों को नहीं पता था- दिल्ली रिपोर्ट करें या कराची. 17 अगस्त को आख़िरकार सीमा-रेखा सार्वजनिक हुई, तब दोनों पक्षों के पास बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बची थी. भारत-पाकिस्तान बंटवारे ने इतिहास का सबसे बड़ा पलायन देखा- करीब पचास लाख हिंदू-सिख पाकिस्तान से भारत आए, उतने ही मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर गए. पचपन हजार सैनिकों की 'पंजाब बाउंड्री फोर्स' इस भीड़ के आगे बेबस थी. रास्ते की हिंसा का कोई हिसाब नहीं- अनुमान दस से बीस लाख के बीच जाते हैं. लाहौर से आ रही एक ट्रेन उस शाम अमृतसर पहुंची. जब दरवाजा खोला गया, पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी- डिब्बे पर लिखा था,' यह हमारी तरफ से नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा है.' ऐसी दर्जनों ट्रेनें दोनों तरफ से चलीं- इतिहास इन्हें 'घोस्ट ट्रेन' कहता है.
माउंटबेटन को सबसे बड़ा डर पंजाब से नहीं, कलकत्ता से था- डायरेक्ट ऐक्शन डे का बदला लेने का खतरा मंडरा रहा था. माउंटबेटन ने गांधी जी से एक असामान्य गुजारिश की. उन्होंने गांधी जी से कहा कि, 'आप ही हमारी वन-मैन बाउंड्री फोर्स बनिए.' गांधी उसी हुसैन शहीद सुहरावर्दी के घर पहुंचे जिनके मुख्यमंत्री रहते कलकत्ता का कत्लेआम हुआ था, जिन्हें हिंदू 'कलकत्ता का कसाई' कहते थे. गांधी जी ने उनसे कहा कि, 'आप मेरे साथ इस घर में बिना किसी हथियार, बिना किसी सुरक्षा के रहेंगे और नोआखली के मुसलमानों से यह वादा लेंगे कि वे वहां के हिंदुओं की हिफाजत करेंगे.'
शुरुआत में यह तजुर्बा नाकाम होता दिखा- खुद गांधी जी के समर्थक नाराज थे. पर 15 अगस्त को कुछ अजूबा हुआ- कलकत्ता में कोई दंगा नहीं हुआ. सोलह दिन शांति रही. फिर हिंसा तब लौटी जब हैदरी हाउस से कुछ ही दूर मुसलमानों से भरे एक ट्रक पर हमला हुआ. गांधी जी वहां पहुंचे, और उसी रात ऐलान किया- जब तक कलकत्ता में शांति नहीं लौटती, वे अनशन पर बैठेंगे. गांधी अनशन पर, कमजोर होते जा रहे थे. तीन दिन में हालत बेहद नाजुक हो गई. फिर वह हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी दंगों में शामिल कई युवक हैदरी हाउस आए, गांधी के पैरों में अपने हथियार रख दिए. 4 सितंबर की शाम, 73 घंटे बाद, गांधी जी ने अनशन तोड़ा. जब तक वे कलकत्ता में रहे, शहर में दोबारा कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ. जिस काम के लिए पचपन हजार सैनिकों की फोर्स बनाई गई थी, वह एक निहत्थे बूढ़े आदमी ने अकेले कर दिखाया. यह किसी फिल्म की कहानी का ट्विस्ट जैसा लगता है, पर यह इतिहास में दर्ज है.
लाखों लोगों के लिए आजादी का अर्थ घर छोड़ना था और राष्ट्र का अर्थ- एक ऐसी जगह थी, जहां वे पहली बार खुद को अजनबी महसूस कर रहे थे.लकीरें सरहदों पर खिंची थीं, असर दिलों पर हुआ था. सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन? इसका कोई एक जवाब नहीं. अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाईं जिनसे समुदायों में अलग राजनीतिक पहचान मजबूत हुई. मुस्लिम लीग ने राजनीतिक असुरक्षा को पाकिस्तान की मांग में बदला. कांग्रेस मजबूत केंद्र और राष्ट्रीय एकता पर जोर देती रही. भरोसे की कमी से हिंसा भड़की जिसने हालात बेकाबू कर दिया. बंटवारा किसी एक दिन का फैसला नहीं था. यह कई सालों के फैसलों, गलतफहमियों, राजनीतिक दांवों, डरों और टूटते समझौतों का अंतिम परिणाम था. तो यह थी- देश बंटने की त्रासदी और कहानी पाकिस्तान बनने की...
'नक्शे पर लकीर एक हफ्ते में खिंची
दिलों पर दरार
आठ दशक बाद भी कायम है'