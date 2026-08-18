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जिस जिन्ना को 1937 में मुसलमानों ने नकारा, 1946 तक वही पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता कैसे बने? एक राजनीतिक भूल से कैसे मजबूत हुई अलग देश की पाकिस्तान की मांग

Partition of India: भारत-पाकिस्तान को अलग हुए 80 साल पूरे हो चुके हैं. आखिर क्यों भारत ने खुद से पाकिस्तान को अलग होने दिया? ऐसा क्या वजह थी कि जिन्ना ने पाकिस्तान तो मान लिया, लेकिन वह खुद पाकिस्तान नहीं चाहते थे?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 18, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:02 PM IST
जिस जिन्ना को 1937 में मुसलमानों ने नकारा, 1946 तक वही पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता कैसे बने? एक राजनीतिक भूल से कैसे मजबूत हुई अलग देश की पाकिस्तान की मांग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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