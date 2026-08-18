/जिस जिन्ना को 1937 में मुसलमानों ने नकारा, 1946 तक वही पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता कैसे बने? एक राजनीतिक भूल से कैसे मजबूत हुई अलग देश की पाकिस्तान की मांग

1937 के चुनावों के तुरंत बाद भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित और विवादित ड्रामा शुरू हुआ. संयुक्त प्रांत यानी UP में. चुनाव से पहले UP में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक अनकहा समझौता था कि वे चुनाव के बाद मिलकर साझा सरकार बनाएंगे. मुस्लिम लीग के नेता चौधरी खलीकुज्जमां और नवाब इस्माइल खान को उम्मीद थी कि लीग के दो मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए और कांग्रेस को UP में अकेले 144 में से 134 सीटें मिल गईं, तो सत्ता का समीकरण बदल गया. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया. कांग्रेस ने शर्त रखी कि मुस्लिम लीग के जिन सदस्यों को सरकार में शामिल होना है, उन्हें पहले अपनी अलग पार्टी को भंग करके कांग्रेस संसदीय दल की सदस्यता लेनी होगी. नेहरू ने कहा कि, 'देश में आज केवल दो ही वास्तविक राजनीतिक शक्तियां हैं एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. हम साम्प्रदायिकता के आधार पर बनी किसी पार्टी को सरकार में अलग वजूद देकर दोहरी वफादारी पैदा नहीं कर सकते' इस पर जिन्ना ने यह प्रतिक्रिया दी कि, नेहरू कहते हैं देश में केवल दो ही शक्तियां हैं. मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि देश में एक तीसरी शक्ति भी मौजूद है और वह है भारत का मुसलमान, जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता. हम कांग्रेस की दया पर निर्भर रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं.'