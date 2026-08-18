/जिस जिन्ना को 1937 में मुसलमानों ने नकारा, 1946 तक वही पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता कैसे बने? एक राजनीतिक भूल से कैसे मजबूत हुई अलग देश की पाकिस्तान की मांग

Partition of India: भारत-पाकिस्तान को अलग हुए 80 साल पूरे हो चुके हैं. आखिर क्यों भारत ने खुद से पाकिस्तान को अलग होने दिया? ऐसा क्या वजह थी कि जिन्ना ने पाकिस्तान तो मान लिया, लेकिन वह खुद पाकिस्तान नहीं चाहते थे?
'हिंदू-मुसलमान और पाकिस्तान' भाग 1 में आपने पढ़ा कि कैसे एक साथ लड़ने वाले हिंदू-मुसलमान एक-दूसरे से डरने लगे, लेकिन अब सवाल और बड़ा है कि पाकिस्तान की मांग आखिर बनी कैसे? भारत को एक रखने का आखिरी मौका क्यों टूटा? क्या जिन्ना पाकिस्तान मांगकर भी पाकिस्तान नहीं चाहते थे? फिर ऐसा क्या हुआ कि तीर कमान से निकल गया? आजादी मिल गई, लेकिन लाखों लोगों को क्यों पता ही नहीं था कि उनका घर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? भाग 2 और भाग 3 में इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे.
1920 के खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बाद जिन्ना मुख्यधारा की राजनीति में अलग-थलग पड़ गए थे. वे निराश होकर लंदन चले गए थे, लेकिन 1934 में जब वे भारत लौटे, तो देश का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका था फिर भी, 1930 में इकबाल और 1933 में रहमत अली के दिए 'पाकिस्तान' के विचार को 1937 तक न गांधी, न नेहरू और न ही जिन्ना ने गंभीरता से लिया था. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत Provincial Autonomy यानी प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर एक ऐसा चुनावी मुकाबला शुरू होने वाला था, जो अगले 10 सालों में पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था. अंग्रेजों की ओर से लोकतांत्रिक सरकार चलाने की ट्रेनिंग देने के दिखावे का यह साल था 1937. एक तरफ थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- जो खुद को धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर पूरे भारत की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मानती थी. दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग- जो खुद को मुस्लिम अल्पसंख्यकों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा कर रही थी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आजादी के बाद भारत में मुसलमानों का असली राजनीतिक वारिस कौन होगा?
जिन्ना को डर था कि अगर अंग्रेजों का वेस्टमिंस्टर स्टाइल लोकतंत्र भारत में लागू हुआ, तो मुसलमान हमेशा के लिए 'राजनीतिक अल्पसंख्यक' रह जाएंगे. 1937 के प्रांतीय चुनाव इसी डर और दावे का पहला बड़ा इम्तिहान थे. फरवरी 1937 में जब चुनावी नतीजे आए, तो वे मुस्लिम लीग और जिन्ना के लिए किसी राजनीतिक झटके से कम नहीं थे. कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 में से 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाईं, लेकिन सबसे चौंकाने वाले आंकड़े मुस्लिम बहुल प्रांतों से आए. मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 482 सीटों में से मुस्लिम लीग को केवल 109 सीटों पर जीत मिली. मुस्लिम लीग को पूरे देश में मुस्लिम वोटों का 5 प्रतिशत भी हासिल नहीं हो सका. इन नतीजों ने साफ कर दिया कि 1937 में भारत का आम मुसलमान जिन्ना को अपना एकमात्र नेता नहीं मानता था. जिन्ना की मुस्लिम लीग मुख्य रूप से संयुक्त प्रांत यानी आज का UP और बिहार जैसे प्रांतों के उच्च वर्ग के मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई थी.
1937 के चुनावों के तुरंत बाद भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित और विवादित ड्रामा शुरू हुआ. संयुक्त प्रांत यानी UP में. चुनाव से पहले UP में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक अनकहा समझौता था कि वे चुनाव के बाद मिलकर साझा सरकार बनाएंगे. मुस्लिम लीग के नेता चौधरी खलीकुज्जमां और नवाब इस्माइल खान को उम्मीद थी कि लीग के दो मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए और कांग्रेस को UP में अकेले 144 में से 134 सीटें मिल गईं, तो सत्ता का समीकरण बदल गया. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया. कांग्रेस ने शर्त रखी कि मुस्लिम लीग के जिन सदस्यों को सरकार में शामिल होना है, उन्हें पहले अपनी अलग पार्टी को भंग करके कांग्रेस संसदीय दल की सदस्यता लेनी होगी. नेहरू ने कहा कि, 'देश में आज केवल दो ही वास्तविक राजनीतिक शक्तियां हैं एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. हम साम्प्रदायिकता के आधार पर बनी किसी पार्टी को सरकार में अलग वजूद देकर दोहरी वफादारी पैदा नहीं कर सकते' इस पर जिन्ना ने यह प्रतिक्रिया दी कि, नेहरू कहते हैं देश में केवल दो ही शक्तियां हैं. मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि देश में एक तीसरी शक्ति भी मौजूद है और वह है भारत का मुसलमान, जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता. हम कांग्रेस की दया पर निर्भर रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं.'
जिन्ना ने कांग्रेस के इस कदम को 'अहंकार' और 'विश्वासघात' करार दिया. मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी आत्मकथा 'India Wins Freedom' में लिखा कि UP में गठबंधन न करने का फैसला एक बड़ी रणनीतिक भूल थी. इसने जिन्ना को यह साबित करने का मौका दे दिया कि कांग्रेस बहुसंख्यकवाद के नशे में है और वह मुसलमानों के साथ सत्ता साझा करने के लिए तैयार नहीं होगी.
इतिहासकारों के बीच 1937 के इस UP विवाद पर आज भी तीखी बहस होती है. नेहरू के समर्थकों का तर्क है कि अगर कांग्रेस धर्म के आधार पर बनी पार्टी से हाथ मिलाती, तो यह उसके सिद्धांतों से समझौता होता और इससे साम्प्रदायिकता को संवैधानिक मान्यता मिल जाती। लेकिन दूसरी तरफ, बी.आर. नंदा और एच.एम. सीरवाई जैसे विश्लेषकों का मानना है कि इस एक फैसले ने जिन्ना को वह राजनीतिक ऑक्सीजन दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी. 1937 से पहले जो जिन्ना संवैधानिक सुधारों के बैरिस्टर थे, इस घटना के बाद वे एक आक्रामक मुस्लिम जननेता के रूप में ढलने लगे.
1937 की हार के बाद जिन्ना समझ गए कि केवल कानूनी तर्कों और अंग्रेजी भाषणों के दम पर वे कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते. उन्हें एक लोकप्रिय जन-आधार की जरूरत थी. जिन्ना ने अपना रूप-रंग और शैली पूरी तरह बदल दी. पश्चिमी लिबास छोड़कर वे पारंपरिक शेरवानी और चुस्त पाजामे में नजर आने लगे. सिर पर करकुली टोपी आ गई, जिसे बाद में 'जिन्ना कैप' कहा गया. बदलाव सिर्फ जिन्ना के कपड़ों में नहीं था. बदलाव उनकी राजनीति की भाषा में भी था. अब वे अदालतों की भाषा से निकलकर जनसाधारण की भाषा बोल रहे थे. जिन्ना ने मुस्लिम लीग का पुनर्गठन शुरू किया. सदस्यता शुल्क घटाकर केवल 'दो आने' कर दिया गया, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के मुसलमान बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ने लगे. मुस्लिम लीग ने पीरपुर और शरीफ रिपोर्ट जारी कर आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में मुस्लिम संस्कृति, उर्दू और नौकरियों को दबाया जा रहा है. इसने आम मुस्लिम मतदाता के मन में बहुसंख्यक शासन का खौफ बैठा दिया.
हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि इन रिपोर्टों के आरोपों को काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था, लेकिन राजनीतिक रूप से यह कदम असरदार साबित हुआ. इससे आम मुस्लिम मतदाताओं के मन में यह आशंका घर कर गई कि अंग्रेजों के जाते ही वे 'हिंदू बहुमत' के अधीन हो जाएंगे. दो सालों के भीतर मुस्लिम लीग की सदस्यता लाखों में पहुंच गई.
3 सितंबर 1939 को यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया. भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एकतरफा फैसला लेते हुए, बिना किसी भारतीय नेता या प्रांतीय असेंबली से सलाह किए, भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया. कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया. नेहरू और गांधी का कहना था कि एक गुलाम देश दूसरे देशों की आजादी की रक्षा के लिए कैसे लड़ सकता है? जब ब्रिटिश सरकार ने तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देने से मना कर दिया, तो अक्टूबर 1939 में विरोध दर्ज कराने के लिए सभी 8 प्रांतीय कांग्रेस सरकारों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस का यह कदम एक सैद्धांतिक विरोध था, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में यह एक रणनीतिक भूल साबित हुई. कांग्रेस ने सत्ता छोड़कर प्रांतीय असेंबलियों का मैदान खाली कर दिया. उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया. जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को पूरे भारत के मुसलमानों से 'Day of Deliverance' यानी मुक्ति दिवस मनाने की अपील की- यह जश्न इस बात का था कि कांग्रेस शासन का अंत हो गया है.
जहां कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी, वहीं जिन्ना ने ब्रिटिश हुकूमत को युद्ध के प्रयासों में समर्थन की पेशकश की. बदले में, वायसराय लिनलिथगो ने जिन्ना को भारत के भावी संवैधानिक ढांचे पर एक तरह की 'अदृश्य वीटो पावर' दे दी अंग्रेजों ने साफ कर दिया कि युद्ध के बाद कोई भी संवैधानिक बदलाव मुस्लिम लीग की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा.
23 मार्च 1940. स्थान- लाहौर का मिंटो पार्क. मुस्लिम लीग का 27वां वार्षिक अधिवेशन. यह भारतीय इतिहास का वह दिन था जिसने भारत के नक्शे की अंतिम लकीर खींचने का आधार तैयार किया. मंच पर खड़े होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना प्रसिद्ध और विवादास्पद 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' (Two-Nation Theory) पेश किया. जिन्ना ने कहा कि, 'हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग मजहबी फलसफे, सामाजिक रिवाजों और लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं. वे दो अलग-अलग तहजीबों से संबंध रखते हैं जो परस्पर विरोधी विचारों पर आधारित हैं. उनका जिंदगी जीने का नजरिया एक-दूसरे से अलग है. उन्हें एक ही राष्ट्र और एक ही शासन व्यवस्था के तहत बांधने का नतीजा तबाही होगी, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व कायम हो जाएगा.' बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक ने अधिवेशन में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया. इस प्रस्ताव में कहा गया कि, 'भौगोलिक रूप से सटे हुए इलाकों को क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया जाए और भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों जैसे इलाकों को, जहां मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं, आपस में मिलाकर Independent States यानी आजाद रियासत बना दिए जाएं, जिनमें शामिल होने वाली इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु होंगी.'
गौर करने वाली बात यह है कि 23 मार्च 1940 के इस मूल 'लाहौर प्रस्ताव' के पूरे दस्तावेज में कहीं भी 'पाकिस्तान' शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था. इसमें बहुवचन शब्द 'States' का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अगले ही दिन समाचार पत्रों ने इसे 'पाकिस्तान प्रस्ताव' (Pakistan Resolution) की सुर्खियां बनाकर छापा. जिन्ना ने इस नाम को तुरंत अपना लिया और कहा,'अगर अखबार इसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहते हैं, तो हमें यह नाम खुशी से मंजूर है.'
यहां इतिहास का सबसे जटिल मोड़ आता है. प्रसिद्ध इतिहासकार आयशा जलाल अपनी पुस्तक 'The Sole Spokesman' में एक अलग विश्लेषण पेश करती हैं. उनका तर्क है कि 1940 में भी जिन्ना का असली मकसद बंटवारा नहीं था. जिन्ना जानते थे कि पंजाब और बंगाल के बंटवारे के बिना पाकिस्तान बनाना असंभव होगा, और ऐसे बंटवारे से लाखों मुस्लिम अल्पसंख्यक- जो UP, बिहार, CP में रहते थे- भारत में ही छूट जाएंगे.
तो फिर लाहौर प्रस्ताव क्यों लाया गया? आयशा जलाल के अनुसार, जिन्ना 'पाकिस्तान' की मांग का इस्तेमाल एक Bargaining Chip यानी सौदेबाजी के मोहरे के रूप में कर रहे थे. उनका मकसद केंद्र सरकार में मुसलमानों के लिए 50% की बराबरी का संवैधानिक हक मांगना और प्रांतों के लिए अधिकतम स्वायत्तता हासिल करना था, लेकिन जिन्ना ने जिस भावना को हवा दी, वह जल्द ही उनके खुद के नियंत्रण से बाहर हो गई. हालांकि, यह इतिहास का एक निर्विवाद निष्कर्ष नहीं है, बल्कि आयशा जलाल का एक प्रभावी मत है, जिसे कुछ अन्य इतिहासकारों ने अस्वीकार किया है.
मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद गांधीजी ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू किया. पूरी कांग्रेस जेल भेज दी गई. 1942 से 1945 तक जब कांग्रेस नेतृत्व जेल में था, जिन्ना के लिए पूरा राजनीतिक मैदान खाली हो गया. जिन्ना ने इस दौर का पूरा फायदा उठाया. अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष समर्थन से जिन्ना ने सिंध, असम और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकारें बनवा लीं और पंजाब के यूनियनिस्ट नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया. सितंबर 1944 में, जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी खुद बॉम्बे में जिन्ना के मालाबार हिल स्थित बंगले पर पहुंचे. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के फॉर्मूले (CR Formula) के आधार पर गांधी और जिन्ना के बीच 14 दिनों तक 21 से ज्यादा मुलाकातें हुईं. गांधी ने आजादी के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया. जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस पहले दो-कौमी सिद्धांत को स्वीकार करे. सहमति नहीं बनी. पर इसने जिन्ना के राजनीतिक कद को महात्मा गांधी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया.
मई 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया. ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और विंस्टन चर्चिल की जगह लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बने. एटली भारत को जल्द से जल्द आजाद करना चाहते थे. इस दिशा में पहला कदम था, भारत में 1945-46 के केंद्रीय और प्रांतीय असेंबली चुनाव. यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था. यह वस्तुतः 'अखंड भारत बनाम पाकिस्तान' पर एक अनधिकृत जनमत संग्रह था. कांग्रेस का नारा था 'एक भारत', और मुस्लिम लीग का नारा था-'पाकिस्तान'. जो मुस्लिम लीग 1937 में पस्त हो चुकी थी, उसने 1945 में एक ऐसा इतिहास रचा जिसने अंग्रेज प्रशासकों और कांग्रेस दोनों को हैरान कर दिया.
केंद्रीय असेंबली की सभी 30 मुस्लिम आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग ने शत-प्रतिशत जीत दर्ज की. प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने 495 में से 429 मुस्लिम सीटों पर कब्जा कर लिया. जिन्ना ने नई दिल्ली में संवाददाताओं के सामने ऐलान किया कि, 'भारत के मुस्लिम मतदाताओं ने अपना आखिरी और सर्वसम्मत फैसला दे दिया है. उन्होंने पाकिस्तान के हक में जनादेश दिया है और अब दुनिया की कोई ताकत भारत के मुसलमानों को उनका स्वतंत्र राष्ट्र हासिल करने से नहीं रोक सकती' जिस जिन्ना को 1937 में मुस्लिम जनता ने लगभग रिजेक्ट कर दिया था, वही 1945 तक मुस्लिम राजनीति का सबसे शक्तिशाली चेहरा बन गया.
1945 के चुनावी नतीजों ने जिन्ना और मुस्लिम लीग को एक ऐसी अजेय चट्टान बना दिया कि बिना पाकिस्तान की मांग से निपटे भारत की आजादी का कोई भी फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन असली त्रासदी और खूनी मोड़ अभी आना बाकी था. साल 1946 में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने 'कैबिनेट मिशन' को भारत भेजा. भारत को अखंड रखने के लिए त्रि-स्तरीय महासंघ का एक अंतिम प्रस्ताव पेश किया गया. जिन्ना और नेहरू दोनों शुरुआत में इसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके बाद जिन्ना अपना सबसे खौफनाक पासा फेंकते हैं-'Direct Action Day'
इसी दौरान जिन्ना का 29 जुलाई 1946 को एक खौफनाक बयान सामने आता है- 'हमारे पास पिस्तौल है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.' 16 अगस्त 1946 को कोलकाता की गलियों में बहने वाला इंसानी खून, नोआखली के दंगे, बिहार का प्रतिशोध और फिर लॉर्ड माउंटबेटन का भारत आगमन. सिरिल रेडक्लिफ की वह कलम, जिसने नक्शे पर कुछ ही हफ्तों में एक लकीर खींचकर लाखों परिवारों के सीने पर बंटवारे का जख्म उकेर दिया.