/‘क्या मैं आपकी गाड़ी में साथ चल सकता हूं?’ PM मोदी ने तुरंत कहा- ‘बिल्कुल’, राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO का वो किस्सा

राम मंदिर ट्रस्ट को अपना पहला CEO मिल गया है. ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल (रि.) जितेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. उत्तर प्रदेश के देवरिया से ताल्लुक रखने वाले जितेंद्र मिश्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक वायरल तस्वीर को लेकर भी चर्चा में रहे थे. इस तस्वीर के पीछे की कहानी अब खुद जितेंद्र मिश्रा ने एक पॉडकास्ट में बताई है. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पीएम मोदी से उनकी गाड़ी में साथ चलने की इजाजत मांगी और प्रधानमंत्री ने बिना एक पल गंवाए उन्हें ‘हां’ कह दिया.
जितेंद्र मिश्रा से सवाल किया गया कि इस तस्वीर के बारे में बारे में बताएं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आपके साथ हैं, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी. जवाब में उन्होंने बताया कि 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन जाने का फैसला किया था. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार था, जब पीएम मोदी किसी एयरफोर्स स्टेशन गए थे. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी वहां लोगों से मिलना चाहते थे.
उन्होंने आगे बताया कि मैं यहां बताना चाहता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा,'क्या मैं आपके साथ आपकी गाड़ी में ट्रैवल कर सकता हूं? मेरे सवाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक माइक्रो सेकेंड के लिए भी नहीं सोचा और तुरंत 'हां' करते हुए कहा 'बिल्कुल, क्यों नहीं.' इसके बाद मैं लगभग डेढ़ घंटा उनके साथ रहा. ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं देश के सबसे बेहतरीन नेता के साथ था. मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और उनके साथ बात करने का मौका मिला.'
उन्होंने बताया कि हमने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया था. हम उन्हें S400 वाली जगह पर भी लेकर गए, आकाश मिसाइल सिस्टम दिखाया, जहां प्लेन पार्क होते हैं वहां भी लेकर गए.
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर मार्शल (रि.) जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख थे. 1 जनवरी 2025 को उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली थी और पाकिस्तान सीमा से जुड़े अहम पश्चिमी क्षेत्र में वायु अभियानों की कमान उनके पास थी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न एयर कमांड ने ऑपरेशनल तैयारी, हवाई सुरक्षा और अभियानों के समन्वय में अहम रोल अदा किया. उनके नेतृत्व के लिए उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया.
यहां देखिए एयर मार्शल (रि.) जितेंद्र मिश्रा का पूरी इंटरव्यू