UP: जितिन प्रसाद का बड़ा बयान- 'जिताएं वर्ना नहीं रहूंगा शक्ल दिखाने लायक'

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव (UP Assembly Election) में प्रचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच बीजेपी (BJP) नेता और मंत्री जितिन प्रसाद (Jitin Prasad) ने अजीबोगरीब तरीके से लोगों से वोट मांगा. जितिन प्रसाद शाहजहांपुर (Shahjahanpur) की ददरौल (Dadraul) विधान सभा में बीजेपी उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह (Manvendra Singh) के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे.

जितिन प्रसाद ने कहा कि यहां ददरौल विधान सभा में मानवेंद्र सिंह को रिकॉर्ड मतों से जिताना है और संदेश देना है. हमारा भी सम्मान हो वर्ना लोग कहेंगे जितिन प्रसाद आए थे फायदा क्या हुआ? हम भी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे. मुझे ऐसे पद नहीं चाहिए जब मैं नेतृत्व के सामने उसका सही असर ना दिखा सकूं. क्या फायदा ऐसी चीजों का? आप लोगों के दम पर जो कुछ भी मिला है और आप लोगों के विश्वास पर आगे बढ़ रहा हूं. लामबंद हो जाइए, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, छोड़िए अपने निजी स्वार्थ की बात और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए.

#WATCH | Make Manvendra Singh win with a record margin from Dadraul...then only will I be respected, otherwise people will say what's the point of inducting me...I don't want a post if I am not able to deliver...: BJP leader & UP Minister Jitin Prasada, in Shahjahanpur (31.01) pic.twitter.com/kYqKcSDDtB

