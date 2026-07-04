Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /वो खुद AC कमरे में बैठी हैं, उन्हें बच्चों की परेशानी का एहसास नहीं, 12 साल के छात्र ने शिक्षा मंत्री को घेरा, वीडियो वायरल

'वो खुद AC कमरे में बैठी हैं, उन्हें बच्चों की परेशानी का एहसास नहीं', 12 साल के छात्र ने शिक्षा मंत्री को घेरा, वीडियो वायरल

Sakeena Itoo: जम्मू-कश्मीर में 12 साल के बच्चे द्वारा शिक्षा मंत्री की आलोचना का वीडियो वायरल होने पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) ने कड़ा एक्शन लिया है. CWC ने न्यूज पोर्टल को तलब कर पुलिस को FIR और वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 04, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:55 AM IST
'वो खुद AC कमरे में बैठी हैं, उन्हें बच्चों की परेशानी का एहसास नहीं', 12 साल के छात्र ने शिक्षा मंत्री को घेरा, वीडियो वायरल
Image Credit: Sakeena Itoo

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Agniveer CEE Result जल्द हो सकता है जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक और मेरिट लिस्ट डाउनलोड
Indian Army Agniveer Recruitment44 min ago
2
iPhone 17 Pro Max46 min ago
3
Silverpit crater56 min ago
4
Ram Mandir58 min ago
5
Ketan Agarwal59 min ago