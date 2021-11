J&K: एनकाउंटर साइट पर फंस गए थे स्कूली बच्चे, सेना के जवानों ने ऐसे किया रेस्क्यू

श्रीनगर: पुलिस ने शनिवार को यह जनकारी दी कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को 1 आतंकवादी मारा गया. सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले कुलगाम के आशमुजी इलाके में एनकाउंटर साइट के पास मौजूद स्कूली बच्चों और कुछ लोगों को बचाया.

#WATCH | J&K: An encounter is underway at Ashmuji area of Kulgam. One unidentified terrorist killed so far. School children among 60 people rescued from the site of encounter by Kulgam Police & Army.

(Source: Indian Army)

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/eVyTlvGi9V

— ANI (@ANI) November 20, 2021