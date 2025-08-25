दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गया फरमान

Jammu Kashmir WhatsApp and Pen Drive: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी विभागों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. इसके अलावा सरकारी संचार के लिए व्हाट्ऐप के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया है.
WhatsApp and Pen Drive Banned in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी विभागों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा आधिकारिक संचार के लिए व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा पर भी रोक लगा दी है. जम्मू-कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इस संबंध आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाल ही में कुछ साइबर हमलों के बाद लिया गया है.
सरकार ने तय किया है कि अब सभी अधिकारी 'GovDrive' नाम की सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज सेवा का इस्तेमाल करेंगे. हर कर्मचारी को 50 GB स्टोरेज मिलेगी, जिसमें डेटा सुरक्षित रहेगा और अपने-आप सभी डिवाइसों में सिंक हो जाएगा. इसके इस्तेमाल के नियम सर्कुलर के साथ भेजे गए हैं.
J&K Government issues order prohibiting the use of pen drives on all official devices to enhance data security. pic.twitter.com/b6KuTctNuc
— ANI (@ANI) August 25, 2025
अब पेन ड्राइव का इस्तेमाल सिर्फ 'State Informatics Officer (SIO), NIC' की मंजूरी के बाद ही किया जा सकेगा. मंजूरी मिलने के बाद पेन ड्राइव को रजिस्टर करना होगा और उसे सुरक्षा जांच व कॉन्फ़िगरेशन के लिए जमा करना होगा.
सरकार ने व्हाट्सऐप जैसे पब्लिक मैसेजिंग ऐप और 'iLovePDF' जैसे थर्ड-पार्टी ऑनलाइन टूल्स के जरिए सरकारी दस्तावेज भेजने पर रोक लगा दी है. महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ICT डायग्राम, IP डिटेल्स और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी प्लान सिर्फ सरकारी मंजूर किए गए सुरक्षित चैनल से ही साझा किए जा सकेंगे.
सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि इन नियमों का पालन न करने वालों पर IT नियमों और प्रशासनिक आचरण से जुड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने कहा है कि सुरक्षित e-Governance के लिए इन दिशानिर्देशों को तुरंत और सख्ती से लागू किया जाएगा.
