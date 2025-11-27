जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?

Jamaat-e-Islami: दिल्ली हादसे के बाद पूरे देश में जांच बहुत हो रही है. गुरुवार को एक बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन में, जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी के कई जिलों में कोऑर्डिनेटेड रेड की ताकि उन लोगों को टारगेट किया जा सके जिन पर टेररिस्ट ग्रुप और बैन ऑर्गनाइज़ेशन जमात-ए-इस्लामी से लिंक होने का शक है. शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, हंदवाड़ा, बडगाम और कुलगाम में सुबह-सुबह सर्च की गई. यह वैली-वाइड सिक्योरिटी ड्राइव का हिस्सा था जिसका मकसद सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करना और टेररिस्ट को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक मदद देने में कथित तौर पर शामिल ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करना था.

शोपियां में रेड

सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, हंदवाड़ा, बडगाम और कुलगाम जिलों के दर्जनों स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें पहुंचीं. अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान खुफिया इनपुट के आधार पर चलाया गया, जिसमें जमात-ए-इस्लामी के ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) पर विशेष नजर रखी गई. ये वे लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकवादियों को आर्थिक, लॉजिस्टिक और वैचारिक सहायता पहुंचाते हैं.

जमात-ए-इस्लामी भारत में बैन

जमात-ए-इस्लामी को केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत प्रतिबंधित किया था. इसके बावजूद संगठन के कुछ सदस्य और समर्थक भूमिगत रूप से सक्रिय बताए जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि हाल के महीनों में आतंकी घटनाओं में ऐसे तत्वों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके बाद यह व्यापक अभियान शुरू किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने क्या दी चेतावनी?

पुलिस ने चेतावनी दी है कि जहां भी गैर-कानूनी काम पाया जाएगा, वहां आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी और भरोसा दिलाया है कि ये ऑपरेशन मिलिटेंट नेटवर्क और उनके सपोर्ट सिस्टम पर दबाव बनाए रखने के लिए जारी रहेंगे. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से पूरा सहयोग करने और इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की अपील की है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कई पूर्व जमात पदाधिकारियों और उनके करीबियों के घरों पर दस्तक दी गई. दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध सामग्री जब्त करने की खबरें हैं.