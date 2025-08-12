Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ

Omar Abdullah Tiranga Yatra: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला मंगलवार को तिरंगा लेकर सड़क पर उतर आए, जिनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी नजर आए. दरअसल, देशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और इसी के तहत जम्मू-कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:30 AM IST
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ

Jammu Kashmir Tiranga Yatra: 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ देशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें आम लोगों के साथ ही कई वीआईपी भी भाग ले रहे हैं. बता दें कि ये तिरंगा यात्राएं 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है. इसी के तहत मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) भी सड़क पर उतर आए.

डल झील के पास तिरंगा यात्रा, सड़क पर उतरे सीएम उमर अब्दु्ल्ला

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में डल झील के चारों ओर 'तिरंगा यात्रा' निकाली. इस यात्रा में सीएम और उपराज्यपाल के साथ जम्मू-कश्मीर के सैकड़ों निवासियों ने भाग लिया. इससे पहले पुंछ जिले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पुलिस जवानों ने भी भाग लिया था.

भारत की शक्ति का प्रतीक है तिरंगा: उमर अब्दुल्ला

तिरंगा रैली (Tiranga Rally) में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने राष्ट्रीय ध्वज के एकता, शांति और सद्भाव के संदेश पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि तिरंगा विविधता में भारत की शक्ति का प्रतीक है. सीएम उमर अब्दुल्ला ने सभी से धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के आदर्शों को बनाए रखने का आह्वान किया.

हाल ही में गुजरात गए थे उमर अब्दुल्ला, पीएम मोदी ने की थी तारीफ

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुजरात का दौरा किया था और अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट को सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बताया था, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जमकर तारीफ की थी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर उन्होंने कहा कि यह 'नए भारत' की एक बड़ी पहचान है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था और कहा कि उनकी यह यात्रा एकता का महत्वपूर्ण संदेश देती है.

2022 में पीएम मोदी ने की थी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत

बता दें कि साल 2022 में 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी और लोगों से अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की थी. तब पीएम मोदी ने कहा था कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को मजबूत करेगी. इसके बाद से हर साल लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाती है.

TAGS

tiranga yatraOmar AbdullahJammu-kashmir

