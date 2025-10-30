Advertisement
trendingNow12981392
Hindi Newsदेश

जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद, लश्कर-ए-तैयबा से थी दोस्ती

JK LG Manoj Sinha Dismisses 2 Govt Employees: जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त दो सरकारी टीचरों को बर्खास्त कर दिया है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत बर्खास्तगी की गई है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद, लश्कर-ए-तैयबा से थी दोस्ती

Jammu-Kashmir Government Employees Dismissed: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो सरकारी कर्मचारियों को सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. ये दोनों टीचर थे, लेकिन अंदर से आतंकियों के साथी निकले. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कथित आतंकवादी संबंधों और "राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों" में संलिप्तता के आरोप में दो सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत बर्खास्तगी की गई, जो राज्य की सुरक्षा के कारणों से बिना किसी जाँच के बर्खास्तगी की अनुमति देता है, जो प्रशासन की आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति की पुष्टि करता है.

टीचर के नाम पर शैतान का काम
आदेश के अनुसार, बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में शिक्षा विभाग का एक शिक्षक गुलाम हुसैन भी शामिल है, जिस पर लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के लिए एक ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में काम करने, आतंकवादियों के साथ संबंध बनाए रखने और रियासी जिले में भर्ती और वित्तपोषण में मदद करने का आरोप है.

क्या है आरोप?
एक शिक्षक और पूर्व लैब सहायक, माजिद इकबाल डार, कथित तौर पर नार्को-आतंकवाद, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और नशीली दवाओं के पैसे से आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल था. उसके राजौरी में आईईडी की साजिशों से संबंध थे और वह हिरासत के दौरान भी विध्वंसक गतिविधियाँ जारी रखता था. ये बर्खास्तगी जम्मू-कश्मीर प्रशासन की आतंकवाद के प्रति व्यापक "शून्य-सहिष्णुता" नीति और क्षेत्र में आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने के प्रयासों का हिस्सा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Manoj Sinha

Trending news

जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?