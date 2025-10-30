जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद, लश्कर-ए-तैयबा से थी दोस्ती

JK LG Manoj Sinha Dismisses 2 Govt Employees: जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त दो सरकारी टीचरों को बर्खास्त कर दिया है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत बर्खास्तगी की गई है.
Jammu-Kashmir Government Employees Dismissed: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो सरकारी कर्मचारियों को सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. ये दोनों टीचर थे, लेकिन अंदर से आतंकियों के साथी निकले. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कथित आतंकवादी संबंधों और "राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों" में संलिप्तता के आरोप में दो सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत बर्खास्तगी की गई, जो राज्य की सुरक्षा के कारणों से बिना किसी जाँच के बर्खास्तगी की अनुमति देता है, जो प्रशासन की आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति की पुष्टि करता है.
टीचर के नाम पर शैतान का काम
आदेश के अनुसार, बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में शिक्षा विभाग का एक शिक्षक गुलाम हुसैन भी शामिल है, जिस पर लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के लिए एक ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में काम करने, आतंकवादियों के साथ संबंध बनाए रखने और रियासी जिले में भर्ती और वित्तपोषण में मदद करने का आरोप है.
क्या है आरोप?
एक शिक्षक और पूर्व लैब सहायक, माजिद इकबाल डार, कथित तौर पर नार्को-आतंकवाद, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और नशीली दवाओं के पैसे से आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल था. उसके राजौरी में आईईडी की साजिशों से संबंध थे और वह हिरासत के दौरान भी विध्वंसक गतिविधियाँ जारी रखता था. ये बर्खास्तगी जम्मू-कश्मीर प्रशासन की आतंकवाद के प्रति व्यापक "शून्य-सहिष्णुता" नीति और क्षेत्र में आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने के प्रयासों का हिस्सा है.
