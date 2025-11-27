Advertisement
trendingNow13020135
Hindi Newsदेश

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव! जम्‍मू-कश्मीर पुलिस ने जहन्नुम पहुंचाने के लिए बनाया प्लान

White Collar Terror Module: दिल्ली में हालिया कार ब्लास्ट और कश्मीर में सामने आए “व्हाइट कॉलर” आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद के नए नेटवर्क को कुंद करने के लिए तेज कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव! जम्‍मू-कश्मीर पुलिस ने जहन्नुम पहुंचाने के लिए बनाया प्लान

Delhi Blast: पुलिस ने आतंकी इकोसिस्टम को नेस्तनाबूद करने के लिए जमात-ए-इस्लामी (JeI) और उसके ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. हाल ही में “व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल” के भंडाफोड़ और दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर घाटी में उभरते नए आतंकी नेटवर्क की जड़ें खोदना शुरू कर दिया था. इन दोनों घटनाओं से साफ़ है कि पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर एक बार फिर कश्मीर में नया आतंकी तंत्र खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह खत्म करने और ज़मीनी स्तर पर सहयोग देने वाली संरचना को ध्वस्त करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आज पूरे कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर समन्वित छापेमारी अभियान चलाया.

पुलिस की किन पर खास नजर
इन छापों में खास तौर पर प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) और उसके ओवर-ग्राउंड वर्कर्स से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया.यह अभियान कश्मीर के आठ जिलों जिसमें श्रीनगर, बडगाम, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में एक साथ कई स्थानों पर सुबह-सुबह शुरू किया गया. छापे मुख्य रूप से उन व्यक्तियों और परिसरों पर केंद्रित रहे जो पहले या वर्तमान में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से जुड़े हुए हैं. केंद्र सरकार ने JeI को UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट) के तहत प्रतिबंधित कर चुकी है.

क्या है सुरक्षाकर्मियों की प्लान‌िंग
महिला पुलिसकर्मियों सहित पुलिस टीमों ने सभी लक्षित जगहों पर गहन तलाशी ली. सूत्रों के अनुसार बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज़ और अन्य आपत्तिजनक सामग्री ज़ब्त की गई है, जिनके विश्लेषण से आतंकी नेटवर्क का पूरा पता लगाने और उसे खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक प्रवक्ता ने इन कार्रवाइयों को JKP की “निरंतर रोकथाम रणनीति” का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद को वैचारिक, वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता देने वाले पूरे तंत्र को समाप्त करना और घाटी में स्थायी शांति सुनिश्चित करना है.

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकी इकोसिस्टम और अलगाववादी प्रोपेगैंडा को जड़ से खत्म करने का मकसद
पुलिस ने स्पष्ट किया कि ये अभियान आतंकी इकोसिस्टम और अलगाववादी प्रोपेगैंडा को जड़ से खत्म करने के लिए हैं. साथ ही घाटी को पूरी तरह आतंक-मुक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया.“व्हाइट कॉलर” आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद अधिकारियों ने कश्मीर की मस्जिदों के प्रशासन से भी संपर्क किया है और इमामों तथा बाहर से आने वाले अन्य धार्मिक व्यक्तियों की पहचान सत्यापन करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित
ये कार्रवाइयां नवंबर 2025 में चलाए गए बड़े पैमाने पर एंटी-टेरर अभियानों की कड़ी का हिस्सा हैं, जिसमें पूरे कश्मीर में सैकड़ों छापे मारे गए और सैकड़ों संदिग्धों को या तो हिरासत में लिया गया या उनसे पूछताछ की गई. दिल्ली ब्लास्ट सहित हालिया सुरक्षा घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर सुरक्षा जांच को और सख्त कर दिया गया है. इन सभी कदमों को घाटी में सक्रिय ओवर-ग्राउंड वर्कर्स और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सहित पूरे आतंकी सहयोगी नेटवर्क को खत्म करने की व्यापक मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Kashmir white collar terror module

Trending news

पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
Second Richest Leader
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
coldest
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
Brahmos
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
Kerala News
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
amit shah
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!