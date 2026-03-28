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Hindi NewsदेशJK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार

JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार

Malerkotla terrorist arrest news: मोदी सरकार देश में नक्सलवाद के साथ ही आतंकवाद की कमर भी तोड़ने में लगी है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार दोपहर पंजाब के मलेरकोटला में छापा मारकर दो पाकिस्तानी आतंकी और उनके एक स्थानीय मददगार को गिरफ्तार करके उनके बड़े मंसूबों पर पानी फेर दिया.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:54 PM IST
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पकड़ा गया आतंकी अबू हुरैरा
पकड़ा गया आतंकी अबू हुरैरा

Malerkotla Jammu Kashmir Raid News: जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को पंजाब के मलेरकोटला में चलाए गए ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी आतंकियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. पंजाब पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए इस ऑपरेशन में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकियों के नाम अबू हुरैरा और उस्मान हैं. जबकि, उनके साथ पकड़ा गया जमील एक स्थानीय निवासी है. जिसने दोनों पाकिस्तानी दहशतगर्दों को किराये का मकान दिलवाने में मदद की थी. 

मलेरकोटला से पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी 

इनमें अबू हुरैरा ए प्लस कैटेगरी का खतरनाक पाकिस्तानी आतंकी है. इसकी गिरफ्तारी को खुफिया एजेंसियां बड़ी सफलता मान रही हैं, जिनसे भारत में पाकिस्तान की आतंकी साजिशों के बारे में जानकारी मिल सकती है. 

सूत्रों के मुताबिक, श्रीनगर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को मलेरकोटला में पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद SOG ने पंजाब पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) यूनिट के साथ मिलकर मलेरकोटला के शेरवानी कोट गांव में छापा मारा. रेड के दौरान तीनों दहशतगर्दों ने भागने की कोशिश की लेकिन उन्हें दबोच लिया गया. 

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श्रीनगर पुलिस ने गुप्त सूचना पर चलाया ऑपरेशन

उनकी गिरफ्तारी के बाद तीनों आतंकियों को ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. जिसके बाद SOG के जवान दोनों आतंकी और उसके मददगार को अपनी कस्टडी में लेकर कश्मीर की ओर रवाना हो गए. 

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों आरोपी पिछले 15 वर्षों से भारत के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे थे और भारतीय नागरिक बनकर बिना शक पैदा किए अपनी पहचान छिपाए हुए थे.

कट्टरपंथी गतिविधियों का गढ़ बन रहा मलेरकोटला

इससे पहले भी मालेरकोटला पुलिस ने कट्टरपंथी गतिविधियों के आरोप में फरहान अंजुम, अदनान खान और वारिस अली को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से .32 बोर पिस्टल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुए थे.

वहीं, एक अन्य मामले में गुजाला और यामीन मोहम्मद को पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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