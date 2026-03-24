उमर अब्दुल्ला की सरकार कर रही जम्मू का नक्शा बदलने की कोशिश? PDP विधायक पर्रा के बिल पर भड़की BJP

Jammu Kashmir news: इस प्राइवेट मेंबर बिल से इतर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 'पीर पंजाल' नाम पर भी विवाद हुआ था. बीजेपी ने इस 'पीर पंजाल' नाम पर आपत्ति जताते हुए इसे पहचान और इतिहास से जोड़कर देखा. वहीं अन्य दलों ने हर बार की तरह इसे भौगोलिक पहचान बताया.
Trending Photos
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर एक बार फिर सियासी भूचाल खड़ा हो गया है. सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी पीडीपी (PDP) के विधायक वहीद-उर-रहमान पर्रा के प्राइवेट मेंबर बिल में दो नए डिवीजन और 16 नए जिलों के गठन का प्रस्ताव सामने आया है. इस बिल पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी ने इसे जम्मू क्षेत्र के 'बंटवारे की साजिश' करार दिया है. पर्रा के बिल में केंद्र शासित (UT) प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित करने की बात कही गई है. इस विधेयक के तहत जम्मू डिवीजन को पुनर्गठित करते हुए 2 नए डिवीजन- पीर पंजाल और चिनाब बनाने का प्रस्ताव है. प्रस्ताव के मुताबिक, चिनाब डिवीजन का मुख्यालय डोडा और पीर पंजाल डिवीजन का मुख्यालय राजौरी रखा जा सकता है.
इसके अलावा जम्मू में प्रशासनिक पहुंच मजबूत करने के लिए 16 नए जिलों के गठन की सिफारिश की गई है, ताकि दूरदराज इलाकों तक सरकारी सेवाएं आसानी से पहुंच सकें. इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने कड़ा विरोध दर्ज किया है. विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बिल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'यह बिल जम्मू क्षेत्र को तीन हिस्सों-जम्मू, पीर पंजाल और चिनाब में बांटने की कोशिश है. जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है. इस तरह के प्रस्ताव से राजनीतिक और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा.'
यह भी पढ़ें- जम्मू यूनिवर्सिटी: जिन्ना, सर सैयद और इकबाल सिलेबस से हटेंगे? विवाद के बाद की गई सिफारिश
सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि पीडीपी की राजनीति हमेशा विभाजनकारी सोच पर आधारित रही है और यह बिल उसी दिशा में एक और कदम है. उन्होंने 'डिक्सन प्लान' का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जम्मू के कुछ हिस्सों को अलग पहचान देकर बड़े राजनीतिक एजेंडे को साधने की कोशिश की जा रही है.
इससे पहले बजट सत्र के दौरान 'पीर पंजाल' नाम को लेकर भी विधानसभा में विवाद हो चुका है. बीजेपी ने इस नाम पर आपत्ति जताते हुए इसे पहचान और इतिहास से जोड़कर देखा, जबकि अन्य दल इसे भौगोलिक पहचान बताते रहे हैं. दरअसल, पीर पंजाल हिमालय की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है. राजौरी और पुंछ जैसे जिले इसी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इन्हें 'पीर पंजाल' कहा जाता है. ऐतिहासिक तौर पर कल्हण की रजतरंगिणी में इसे पंचाल क्षेत्र से जोड़ा गया है, जो समय के साथ बदलकर पीर पंजाल हो गया.
प्रस्तावित 'चिनाब' डिवीजन को लेकर भी एक नई बहस सामने आई है. जानकारों का कहना है कि चिनाब नाम अपेक्षाकृत नया है, जबकि इस नदी और क्षेत्र का प्राचीन नाम 'चंद्रभागा' रहा है. चंद्रभागा नाम दो नदियों, चंद्रा और भागा के संगम से बना है, जो हिमाचल प्रदेश में मिलकर इस विशाल नदी का निर्माण करती हैं. प्राचीन ग्रंथों और भारतीय परंपरा में इस नदी को चंद्रभागा के नाम से ही जाना जाता था.
इतिहासकारों और कुछ स्थानीय संगठनों का तर्क है कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए चिनाब वैली के बजाय चंद्रभागा क्षेत्र नाम अधिक उपयुक्त और प्रामाणिक है. उनका मानना है कि पारंपरिक नामों को पुनर्स्थापित करना सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.
वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में कुल 20 जिले हैं. 10 जम्मू रीजन में और 10 कश्मीर वैली में. नए जिलों और डिवीजनों का गठन न केवल प्रशासनिक ढांचा बदलेगा, बल्कि राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डाल सकता है. भले ही ये प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन इसने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़कर अमल में आता है, तो न सिर्फ प्रशासनिक नक्शा बदलेगा, बल्कि क्षेत्रीय पहचान और सियासी संतुलन पर भी गहरा असर पड़ सकता है.
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG के 350 एलीट कमांडो
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.