दरगाहों में न बंटेगी 'तहरी', न परिंदों को मिलेगा दाना; जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के नए फरमान पर क्यों मचा है बवाल?

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के एक आदेश को लेकर कश्मीर घाटी में विवाद खड़ा हो गया है. दरगाहों के परिसर में 'तहरी' बांटने और कबूतरों समेत दूसरे पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक के निर्देश से श्रद्धालुओं में नाराजगी है. उनका कहना है कि ये सिर्फ खाने या दाना डालने की गतिविधियां नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हैं.
13 सितंबर को वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने चरार-ए-शरीफ स्थित शेख नूर-उद-दीन नूरानी की दरगाह का दौरा किया. इसी दौरान उन्होंने वक्फ के अधीन आने वाली दरगाहों के परिसरों में तहरी और दूसरी खाद्य सामग्री बांटने के साथ पक्षियों को दाना खिलाने से बचने की अपील की. बोर्ड की ओर से इसके पीछे सफाई और व्यवस्था को वजह बताया गया. दलील है कि खाना गिरने और कचरा जमा होने से आवारा जानवर पहुंचते हैं, गंदगी फैलती है और इबादत के लिए आने वाले लोगों को परेशानी होती है. अंद्राबी ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि दरगाह परिसर के भीतर तहरी या दूसरी खाद्य सामग्री न बांटी जाए और पक्षियों को भी दाना न खिलाया जाए.
वक्फ बोर्ड के निर्देश पर श्रद्धालुओं की नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि तहरी बांटना और पक्षियों को दाना देना कश्मीर की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में लंबे समय से शामिल रहा है. तहरी हल्दी वाला पीला चावल होता है, जिसे कई परिवार धार्मिक मौकों पर बनाकर लोगों में बांटते हैं. इसे तबर्रुक या दान के तौर पर भी देखा जाता है. इसी तरह दरगाहों में कबूतरों और दूसरे पक्षियों को अनाज डालने की परंपरा भी पुरानी है. श्रद्धालुओं का कहना है कि इन परंपराओं को रोकना उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है.
श्रद्धालु गुलाम नबी कादरी ने कहा कि किसी की मौत के बाद पक्षियों को तहरी या अनाज खिलाने को लोग सवाब से जोड़कर देखते हैं. उनका कहना था कि तहरी बांटना कश्मीर में पुरानी परंपरा है और इसे गलत नहीं माना जा सकता. एक अन्य श्रद्धालु बशीर अहमद ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि तहरी बांटने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. उनके मुताबिक इसे अचानक रोकना सही नहीं है. फ़ारूक़ अहमद ने भी इस फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि दान को रोकने के बजाय दरगाहों में सफाई की बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए. उनके मुताबिक धार्मिक परंपराओं में इस तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं है. मुहम्मद इस्माइल ने भी रोक का विरोध करते हुए कहा कि अगर सफाई की समस्या है तो इसके लिए अलग जगह तय की जा सकती है. उन्होंने सुझाव दिया कि तहरी बांटने और पक्षियों को दाना देने के लिए व्यवस्थित इंतजाम किए जाएं.
वक्फ बोर्ड के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई. सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि कश्मीर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं किसी मौजूदा व्यवस्था के साथ शुरू नहीं हुई हैं. दरगाहों पर नियाज, तहरी और खाना बांटने की परंपरा पीढ़ियों पुरानी है. PDP प्रवक्ता इकबाल त्रम्बू ने भी वक्फ बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी परंपराओं को बंद करने के बजाय दरगाहों में सफाई और व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत है. त्रम्बू ने यह भी कहा कि अगर हरम जैसे पवित्र स्थानों पर पक्षियों को दाना खिलाने की व्यवस्था के साथ सफाई बनाए रखी जा सकती है, तो कश्मीर की दरगाहों में भी ऐसा किया जा सकता है. उनके मुताबिक वक्फ की जिम्मेदारी परंपराओं को रोकना नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है.
विरोध बढ़ने के बाद वक्फ बोर्ड की ओर से अपने आदेश को लेकर सफाई दी गई. कहा गया कि तहरी बांटने या पक्षियों को दाना खिलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है.
बोर्ड के मुताबिक पाबंदी का मकसद केवल दरगाह परिसर के भीतर अव्यवस्थित तरीके से खाना बांटने और दाना डालने से होने वाली गंदगी को रोकना है. इसके लिए शेड और दूसरी निर्धारित जगहों पर व्यवस्था करने की बात कही गई है.
वक्फ बोर्ड से जुड़े सोशल एक्टिविस्ट तारिक गनी ने भी कहा कि अंद्राबी के बयान को गलत तरीके से समझा गया. उनके मुताबिक तहरी लाने पर रोक नहीं है, बल्कि इसे दरगाह के मुख्य परिसर के भीतर बांटने से बचने को कहा गया है. गनी ने कहा कि फर्श खराब होने और गंदगी फैलने जैसी समस्याओं को देखते हुए तहरी बांटने के लिए अलग व्यवस्था की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि पक्षियों को दाना खिलाने की परंपरा को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे ऐसी जगह किया जाना चाहिए जहां सफाई और व्यवस्था बनी रहे.
वक्फ बोर्ड की सफाई के बावजूद विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. श्रद्धालुओं का कहना है कि सफाई बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं को खत्म करना समाधान नहीं है.उनकी मांग है कि तहरी बांटने और पक्षियों को दाना देने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, ताकि सफाई भी बनी रहे और लोगों की आस्था से जुड़ी परंपराएं भी जारी रहें. फिलहाल विवाद का केंद्र यही सवाल है कि दरगाहों की पवित्रता और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए नियम कितने सख्त होने चाहिए और धार्मिक परंपराओं के साथ संतुलन कैसे बनाया जाए.