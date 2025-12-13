जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 लोगों की मौत...जमानत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा का जिक्र क्यों कर दिया?

Advertisement
आपने कई बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनी होगी- 'जेल नहीं बेल' लेकिन जब UAPA से जुड़ा ज्ञानेश्वरी रेल हादसे का मामला पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस तरह के टेरर एक्ट को माफ नहीं किया जा सकता. आरोपी जमानत चाहता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा का जिक्र कर दिया.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:04 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन UAPA से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं से ऊपर नहीं. दरअसल, रेल की पटरी को जानबूझकर हटाने और उसके बाद हुई भीषण रेल दुर्घटना का आरोपी जमानत चाहता था. 9 जून 2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने और मालगाड़ी से हुई टक्कर के कारण 148 लोगों की मौत हो गई थी. 170 लोग घायल भी हो गए थे. कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी. इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 

'जेल नहीं बेल' वाले सिद्धांत के अपवाद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के मामले में आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया. देश की सबसे बड़ी अदालत ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता एवं अखंडता को खतरे में डालने वाले बर्बर कृत्य माफ करने योग्य नहीं हैं, भले ही आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखा गया हो. शीर्ष अदालत ने ऐसे गंभीर मामलों में जल्द सुनवाई की जरूरत पर भी बल दिया.

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण नहीं'

CBI के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की बेंच ने कहा, 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं है, यह कुछ अपवादों के अधीन है. इसमें सबसे ऊपर है- राष्ट्रीय हित, संप्रभुता और राष्ट्र की अखंडता'. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरोपी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए लेकिन यह उसे जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए UAPA मामले में मुकदमे का सामना कर रहा हो. कोर्ट ने इंसाफ के तराजू का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ आर्टिकल 21 के तहत संवैधानिक रूप से मिले अधिकार हैं तो दूसरी तरफ उचित अपवाद और हमें इसमें संतुलन बनाना होगा. 

माओवादिया ने किया था हमला

फैसला लिखते हुए जस्टिस करोल ने कहा, 'इस तरह के मामले अपने आपसे यह मांग करते हैं कि इसे बहुत व्यापक दृष्टिकोण - राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए.' यह ट्रेन दुर्घटना माओवादी कैडरों ने सरकार पर दबाव डालने के लिए कराई थी जिससे सरकार झारग्राम (पश्चिम बंगाल) में राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की संयुक्त तैनाती वापस ले.

सुप्रीम कोर्ट बोला, माफ नहीं कर सकते

जानमाल के नुकसान और लोगों के घायल होने के अलावा, सरकारी संपत्ति को 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि समाज में किसी भी ग्रुप या सेक्शन का हर नागरिक, सरकार के पॉलिसी फैसलों के खिलाफ कानून की सीमाओं के अंदर विरोध करने का संवैधानिक अधिकार रखता है लेकिन बर्बर कार्रवाई - जैसे ट्रेन की पटरियों में तोड़फोड़ करना जिससे ट्रेन में यात्रा कर रहे लगभग 150 बेकसूर नागरिकों की मौत हो गई, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता.

आखिरी तर्क भी खारिज

हां, सुप्रीम कोर्ट ने उस तर्क को खारिज कर दिया कि आरोपी ने 12 साल से ज्यादा जेल में बिताए हैं इसलिए वह IPC की धारा 436A के तहत जमानत का हकदार है. इसके तहत किसी अंडरट्रायल आरोपी को अपराध के लिए अधिकतम सजा के आधे से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा किया जा सकता है. 

पढ़ें: 'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में आया वो केस, सुप्रीम कोर्ट ने लिया सख्त फैसला

SC ने आखिर में सख्त लहजे में कहा कि इस तरह के आतंकी कृत्यों के लिए संभावित सजाओं में से एक मौत की सजा है और इसलिए 12 साल की कैद 436A के तहत जमानत का आधार नहीं हो सकती है. 

पढ़ें: सिंगापुर या सिंहपुर : एक भारतीय राजा ने कैसे बदला इतिहास, आगे कोलकाता से चलने लगी 'सरकार'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

