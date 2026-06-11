/नागालैंड में अगवा किए गए 6 नागाओं की हत्या,मॉर्चरी के बाहर भड़की भीड़ पर पुलिस का एक्शन, छोड़े आंसू गैस के गोले

मणिपुर में पिछले लगभग एक महीने से लापता छह नागा युवकों का मामला दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया है. जिन लोगों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद उनके परिवार और समुदाय लगाए बैठे थे, उनके शव गुरुवार तड़के इंफाल स्थित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (JNIMS) के शवगृह पहुंचाए गए. शवों के पहुंचते ही इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया.
इन छह लोगों के बारे में बताया गया था कि उन्हें मई के मध्य में तामेंगलोंग जिले के लीलोन वैफेई गांव से कथित तौर पर अगवा कर लिया गया था. लंबे इंतजार के बाद जब उनके शव इंफाल लाए गए तो बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर के बाहर जुट गए. लियांगमई नागा काउंसिल के अध्यक्ष टिमोथी विजुनामेई ने मीडिया से बातचीत में गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि समुदाय को इस बात की उम्मीद थी कि लापता लोग जीवित मिलेंगे, लेकिन शव मिलने की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया.
टिमोथी विजुनामेई ने कहा कि शव अस्पताल के शवगृह में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी औपचारिक पहचान पूरी नहीं हुई है. परिवार के सदस्य और समुदाय के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में हैं कि बरामद शव वास्तव में उन्हीं छह लापता लोगों के हैं. समुदाय के नेताओं का कहना है कि पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि शवों को औपचारिक रूप से परिजन अपने कब्जे में लेंगे या नहीं. फिलहाल परिवार और स्थानीय नेतृत्व संयुक्त रूप से आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं. विजुनामेई ने मामले को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि शवों को इंफाल तक पहुंचाने में लगभग 28 दिन लग गए, जिससे समुदाय के भीतर नाराजगी बढ़ी है.
समुदाय के कुछ लोगों के बीच शवों की स्थिति को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही हैं. हालांकि नागा काउंसिल के नेताओं ने कहा कि जब तक सीलबंद पैकेट खोले नहीं जाते और आधिकारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती. उन्होंने यह भी कहा कि परिजनों और समुदाय के प्रतिनिधियों को अब तक यह आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि शव किस स्थान से बरामद किए गए.
अस्पताल परिसर में भारी सुरक्षा, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए. शवों के पहुंचने की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग JNIMS परिसर के बाहर एकत्र हो गए. हालात को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती की गई. स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े. अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया.
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि छह नागा युवकों की मौत की खबर बेहद पीड़ादायक है और इस तरह की हिंसा की कड़ी निंदा की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी परिवार को इस तरह की त्रासदी का सामना नहीं करना चाहिए. उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति और परिजनों को इस कठिन समय में शक्ति मिलने की कामना की. मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने तामेंगलोंग जिले के एक किसान की हत्या की निंदा करते हुए प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना जताई.
मणिपुर पुलिस के अनुसार, छह लोगों के शव व्यापक तलाशी अभियान के दौरान बरामद किए गए. पुलिस ने बताया कि करीब 24 घंटे तक चले अभियान में मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के लगभग 450 जवान शामिल थे. खोज अभियान में स्निफर डॉग और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीमों की भी मदद ली गई. पुलिस का कहना है कि बरामद शव उन लोगों के होने की आशंका है जिन्हें मई 2026 में लीलोन वैफेई गांव से बंधक बनाकर ले जाया गया था. मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और जांच एजेंसियां घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. इस मामले में अब पूरा ध्यान जांच पर है. परिजन, स्थानीय समुदाय और प्रशासन सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जांच से घटना की पूरी सच्चाई कब सामने आएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी.