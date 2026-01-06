Advertisement
trendingNow13065303
Hindi NewsदेशJNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति

JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति

जेएनयू में मोदी-शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. इधर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नारे लगाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर दी है. कांग्रेस के भी एक वरिष्ठ नेता ने सख्त आपत्ति जताई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली दंगा केस में बेल नहीं मिली तो रात में ही जेएनयू में आपत्तिजनक नारे लगने लगे. सुबह से ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है. वीडियो में सुनाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अशोभनीय नारे लगाए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इस तरह की नारेबाजी पर भाजपा के नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आपत्ति जताई है. 

JNU में PM मोदी और शाह के खिलाफ लगाए गए विवादित नारों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, 'किसी को भी किसी भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है लेकिन मुझे नहीं लगता कि 'कब्र' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही है. ये छात्र हैं, उन्हें विरोध करने का अधिकार है. अगर उन्हें लगता है कि जिन दो लोगों को जमानत नहीं मिली है, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए तो बहुत से दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं... लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपत्तिजनक है.'

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है सार्वजनिक रूप से हमें अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए. आप लोगों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है जिससे आप अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करते हैं. दावा किया जा रहा है कि जिस समय रात में यह नारेबाजी हो रही थी, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के दो पदाधिकारी भी वहीं मौजूद थे. 

'मोदी-शाह भारत के दुश्मनों की कब्र खोदेंगे'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू में नारे लगाने वालों को फटकारते हुए कहा कि अरे, मोदी और अमित शाह भारत के दुश्मनों की कब्र खोदते हैं और मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए. जो भारत में पाकिस्तान की सोच रखते हों, जो चिकन नेक काटने की बात करते हों, उसके समर्थन में... ये भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. 

कपिल मिश्रा बोले, ये इनकी छटपटाहट है

JNU कैंपस में PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि बात JNU की नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाते हैं. ये अफजल गुरू के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आतंकियों के समर्थन में, नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाते हैं लेकिन कुल मिलाकर इनके नारे बस नारे तक ही सीमित हैं. जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं और जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो यह बस उनकी छटपटाहट है. 

पढ़ें: आपको पता चला क्या? किस 'दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद और शरजील इमाम

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

JNU News

Trending news

JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
cm yogi adityanath news
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'