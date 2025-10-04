Advertisement
trendingNow12946922
Hindi Newsदेश

JNU में 'दंगाइयों' के लिए रामभक्तों से 'हाथापाई', त्योहारों पर 'टुकड़े गैंग' की हिंसा का DNA टेस्ट

JNU News: वैचारिक अतिवाद का वायरस देशभर में फैला है. इसलिए अब हम राजधानी दिल्ली में सक्रिय अतिवादियों के बौद्धिक पाखंड की वैचारिक मरम्मत करेंगे. आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए क्योंकि ये अतिवादी पढ़े-लिखे हैं और अपने पाखंड को तर्कों से ढंकने की कोशिश करते हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 04, 2025, 01:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JNU में 'दंगाइयों' के लिए रामभक्तों से 'हाथापाई', त्योहारों पर 'टुकड़े गैंग' की हिंसा का DNA टेस्ट

ABVP Vs Left: जेएनयू यूनिवर्सिटी में इस बार का दशहरा कई मायनों में खास और अलग था. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां दशानन रावण के पुतले में बुराई के प्रतीक के तौर पर शरजील इमाम, अफजल गुरु, उमर खालिद और माओ के पोस्टर को दिखाया गया. इस पुतले को लेकर जेएनयू में हंगामा हो गया. छात्रों के एक ग्रुप ने पुतला दहन कर रहे दूसरे ग्रुप पर हमला किया. रावण का पुतला जलानेवाले छात्रों को अपमानित करने के लिए चप्पलें दिखाई गईं. कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको बता दें कि जिन छात्रों ने शरजील, उमर खालिद और अफजल गुरू के पोस्टर वाला रावण जलाया वो ABVP से जुड़े छात्र थे और जिन छात्रों ने इन्हें चप्पल दिखाई वो लेफ्ट यानी वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े थे.

विचारधाराओं का संघर्ष

DNA मित्रों ये छात्रों के दो गुटों का साधारण टकराव नहीं है. ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है. ये टकराव है राष्ट्रवादी विचारधारा और उस कथित प्रगतिशील विचारधारा के बीच जो कथित अभिव्यक्ति की आजादी और वैचारिक समर्पण को देशप्रेम को ऊपर मानती है. ये बताना दोहराव होगा लेकिन हम याद दिलाने के लिए फिर बताना चाहेंगे कि देश का हर नागरिक जानता है कि रावण बुराई का प्रतीक था, इसलिए उसका पुतला जलाया जाता है. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में शरजील इमाम, उमर खालिद और अफजल गुरु बुराई के प्रतीक नहीं है?

Add Zee News as a Preferred Source

'ये दूध के धुले नहीं'

क्या राजद्रोह का आरोपी शरजील इमाम भारत में बुराई का प्रतीक नहीं है. क्या UAPA के तहत आतंकवाद और दंगा भड़काने जैसे अपराध का आरोपी उमर खालिद बुराई का प्रतीक नहीं है. क्या हमारे लोकतंत्र के प्रतीक भारतीय संसद पर हमले का साजिशकर्ता, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोपी अफजल गुरु बुराई का प्रतीक नहीं है.

हर राष्ट्रवादी भारतवासी के लिए शरजील, अफजल गुरू और उमर खालिद बुराई के प्रतीक हैं. अफजल गुरु को कोर्ट से सजा मिली थी. शरजील इमाम और उमर खालिद जेल में हैं. कोर्ट ने उनपर लगे आरोपों को गंभीर बताया है. इसलिए उन्हें बुराई के प्रतीक के तौर पर दिखाना अपराध नहीं है.

वामपंथी समूहों के चिंतन में देशप्रेम की जगह नहीं!

लेकिन कथित लिबरल सोच के दायरे में कैद वामपंथी समूहों के चिंतन के केंद्र में देशप्रेम की जगह शायद कम है. इसलिए लेफ्ट संगठनों से जुड़े वैचारिक अतिवादी बुराई के इन प्रतीकों को बचाने के लिए नए तर्क गढ़ते नजर आए. इसी जेएनयू में कभी महिषासुर का गुणगान होता था खासकर विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की अराधना की जगह JNU में लेफ्ट संगठन महिषासुर दिवस मनाते थे. ये लेफ्ट छात्र संगठनों का वैचारिक उग्रवाद था. करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाकर खुद को कथित तौर पर प्रगतिशील दिखाने का पाखंड था.

इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. एबीवीपी से जुड़े छात्रों का एक समूह मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहा था. आरोप है कि इस दौरान लेफ्ट आइडियोलॉजी यानी वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्रों ने हमारी मां दुर्गा को अपमानित करने का महापाप किया. इसी जेएनयू में अपने वर्चस्व का फायदा उठाते हुए लेफ्ट संगठन अक्सर राष्ट्रवादियों और आस्तिकों की भावना को ठेस पहुंचाते रहे हैं. लेकिन समय बदला है. इसलिए JNU कैंपस में लेफ्ट को अब तगड़ा जवाब मिल रहा है. आजादी वाला नारा लेफ्ट को अतिप्रिय है. तो ABVP से जुड़े छात्रों उसी आजादी वाले अंदाज में लेफ्ट को जवाब भी दिया. 

जेएनयू का घटनाक्रम दो विचारधाओं की लड़ाई है. जिसमें एक तरफ वो हैं जिनके लिए मातृभूमि सबसे पहले हैं. दूसरी तरफ वो जो अपने वैचारिक आग्रहों को सबसे ऊपर मानते हैं. वैचारिक उग्रवाद और डफली वाला राग ये जेएनयू के लेफ्ट छात्र संगठनों की सबसे बड़ी पहचान है. डफली की थाप पर नारेबाजी और प्रदर्शन वामपंथी छात्र संगठनों की पहचान रही है. लेफ्ट संगठन अपने कार्यकर्ताओं को शायद कट्टरवादी वैचारिक खुराक के साथ डफली प्रदर्शन की अतिरिक्त ट्रेनिंग देते हैं. विजयादशमी के दिन हुए हंगामे में लेफ्ट छात्र संगठनों का डफली वाला प्रदर्शन भी नजर आया. अब आपको तय करना है कि विवाद में आप वैचारिक तौर पर किस तरफ हैं. उनकी तरफ जिनके लिए मातृभूमि सर्वप्रथम है या उनकी तरफ जिन्हें अपना वैचारिक कट्टरवाद सबसे प्रिय है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
;