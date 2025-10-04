JNU में 'दंगाइयों' के लिए रामभक्तों से 'हाथापाई', त्योहारों पर 'टुकड़े गैंग' की हिंसा का DNA टेस्ट

ABVP Vs Left: जेएनयू यूनिवर्सिटी में इस बार का दशहरा कई मायनों में खास और अलग था. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां दशानन रावण के पुतले में बुराई के प्रतीक के तौर पर शरजील इमाम, अफजल गुरु, उमर खालिद और माओ के पोस्टर को दिखाया गया. इस पुतले को लेकर जेएनयू में हंगामा हो गया. छात्रों के एक ग्रुप ने पुतला दहन कर रहे दूसरे ग्रुप पर हमला किया. रावण का पुतला जलानेवाले छात्रों को अपमानित करने के लिए चप्पलें दिखाई गईं. कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको बता दें कि जिन छात्रों ने शरजील, उमर खालिद और अफजल गुरू के पोस्टर वाला रावण जलाया वो ABVP से जुड़े छात्र थे और जिन छात्रों ने इन्हें चप्पल दिखाई वो लेफ्ट यानी वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े थे.

विचारधाराओं का संघर्ष

DNA मित्रों ये छात्रों के दो गुटों का साधारण टकराव नहीं है. ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है. ये टकराव है राष्ट्रवादी विचारधारा और उस कथित प्रगतिशील विचारधारा के बीच जो कथित अभिव्यक्ति की आजादी और वैचारिक समर्पण को देशप्रेम को ऊपर मानती है. ये बताना दोहराव होगा लेकिन हम याद दिलाने के लिए फिर बताना चाहेंगे कि देश का हर नागरिक जानता है कि रावण बुराई का प्रतीक था, इसलिए उसका पुतला जलाया जाता है. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में शरजील इमाम, उमर खालिद और अफजल गुरु बुराई के प्रतीक नहीं है?

Add Zee News as a Preferred Source

'ये दूध के धुले नहीं'

क्या राजद्रोह का आरोपी शरजील इमाम भारत में बुराई का प्रतीक नहीं है. क्या UAPA के तहत आतंकवाद और दंगा भड़काने जैसे अपराध का आरोपी उमर खालिद बुराई का प्रतीक नहीं है. क्या हमारे लोकतंत्र के प्रतीक भारतीय संसद पर हमले का साजिशकर्ता, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोपी अफजल गुरु बुराई का प्रतीक नहीं है.

हर राष्ट्रवादी भारतवासी के लिए शरजील, अफजल गुरू और उमर खालिद बुराई के प्रतीक हैं. अफजल गुरु को कोर्ट से सजा मिली थी. शरजील इमाम और उमर खालिद जेल में हैं. कोर्ट ने उनपर लगे आरोपों को गंभीर बताया है. इसलिए उन्हें बुराई के प्रतीक के तौर पर दिखाना अपराध नहीं है.

वामपंथी समूहों के चिंतन में देशप्रेम की जगह नहीं!

लेकिन कथित लिबरल सोच के दायरे में कैद वामपंथी समूहों के चिंतन के केंद्र में देशप्रेम की जगह शायद कम है. इसलिए लेफ्ट संगठनों से जुड़े वैचारिक अतिवादी बुराई के इन प्रतीकों को बचाने के लिए नए तर्क गढ़ते नजर आए. इसी जेएनयू में कभी महिषासुर का गुणगान होता था खासकर विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की अराधना की जगह JNU में लेफ्ट संगठन महिषासुर दिवस मनाते थे. ये लेफ्ट छात्र संगठनों का वैचारिक उग्रवाद था. करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाकर खुद को कथित तौर पर प्रगतिशील दिखाने का पाखंड था.

इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. एबीवीपी से जुड़े छात्रों का एक समूह मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहा था. आरोप है कि इस दौरान लेफ्ट आइडियोलॉजी यानी वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्रों ने हमारी मां दुर्गा को अपमानित करने का महापाप किया. इसी जेएनयू में अपने वर्चस्व का फायदा उठाते हुए लेफ्ट संगठन अक्सर राष्ट्रवादियों और आस्तिकों की भावना को ठेस पहुंचाते रहे हैं. लेकिन समय बदला है. इसलिए JNU कैंपस में लेफ्ट को अब तगड़ा जवाब मिल रहा है. आजादी वाला नारा लेफ्ट को अतिप्रिय है. तो ABVP से जुड़े छात्रों उसी आजादी वाले अंदाज में लेफ्ट को जवाब भी दिया.

जेएनयू का घटनाक्रम दो विचारधाओं की लड़ाई है. जिसमें एक तरफ वो हैं जिनके लिए मातृभूमि सबसे पहले हैं. दूसरी तरफ वो जो अपने वैचारिक आग्रहों को सबसे ऊपर मानते हैं. वैचारिक उग्रवाद और डफली वाला राग ये जेएनयू के लेफ्ट छात्र संगठनों की सबसे बड़ी पहचान है. डफली की थाप पर नारेबाजी और प्रदर्शन वामपंथी छात्र संगठनों की पहचान रही है. लेफ्ट संगठन अपने कार्यकर्ताओं को शायद कट्टरवादी वैचारिक खुराक के साथ डफली प्रदर्शन की अतिरिक्त ट्रेनिंग देते हैं. विजयादशमी के दिन हुए हंगामे में लेफ्ट छात्र संगठनों का डफली वाला प्रदर्शन भी नजर आया. अब आपको तय करना है कि विवाद में आप वैचारिक तौर पर किस तरफ हैं. उनकी तरफ जिनके लिए मातृभूमि सर्वप्रथम है या उनकी तरफ जिन्हें अपना वैचारिक कट्टरवाद सबसे प्रिय है.