JNU हिंसा: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने AAP, कांग्रेस पर लगाया यह बड़ा आरोप

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने जेएनयू हिंसा (JNU violence) की निंदा करते हुए आप (AAP), कांग्रेस (congress) और कम्युनिस्टों (Communists) पर बड़ा आरोप लगाया है. प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि जेएनयू हिंसा की जांच होनी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हम जेएनयू हिंसा की निंदा करते हैं. इसकी जांच होनी चाहिए. कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आप और कुछ अन्य तत्व पूरे देश की यूनविर्स्टीज में हिंसा का वातावरण बनाना चाहते हैं.

Union Minister Prakash Javadekar: We condemn the violence in JNU. This needs to be investigated. Congress, Communists, AAP and some elements want to create environment of violence in universities across the country. #JNUViolence pic.twitter.com/jfh4wtDkh6

