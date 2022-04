JNU Violence: प्लानिंग के तहत हुआ हंगामा, 'चिट्ठी' पर ABVP ने किया बड़ा दावा

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में हुए हंगामे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बड़ा दावा किया है. ABVP का कहना है कि रामनवमी (Ram Navami) पर पहले से ही विरोध की प्लानिंग कर ली गई थी. बीते 9 अप्रैल को लिखी चिट्ठी में रामनवमी पर नॉन-वेज नहीं बनाने की अपील की गई थी.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी की तरफ मिली शिकायत के आधार पर जेएनयूएसयू, एसएफआई और डीएसएफ के अज्ञात सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. इसके अलावा जेएनयूएसयू, एसएफआई और आइसा की तरफ से भी पुलिस स्टेशन में एबीवीपी के अज्ञात सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जान लें कि आइसा से जुड़े स्टूडेंट आज (मंगलवार को) भी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं. जेएनयू के कावेरी हॉस्टल के मेस में रविवार को रामनवमी के मौके पर कथित रूप से नॉन-वेज खाना परोसने को लेकर स्टूडेंट्स के दो गुटों में झड़प हो गई थी. पुलिस के अनुसार, इस झड़प में 20 स्टूडेंट घायल हो गए थे. लेफ्ट स्टूडेंट्स ने हिंसा फैलाने और भोजन संबंधी अपनी इच्छा थोपने का एबीवीपी पर आरोप लगाया है. वहीं एबीवीपी ने कहा कि लेफ्ट छात्रों ने उन्हें रामनवमी की पूजा करने से रोकने की कोशिश की.

इस बीच जेएनयू में हुए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि जेएनयू में जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं था और नहीं होना चाहिए था. रामनवमी हिंदुओं के लिए एक पवित्र त्योहार है और अगर कोई नॉन-वेज नहीं खाने का स्टैंड लेता है तो यह गलत नहीं है. सभी विचारधाराओं को स्वीकार करना चाहिए. दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

Maharashtra| Whatever happened in JNU wasn't right & shouldn't have happened. Ram Navami is a holy festival for Hindus &if someone takes a stand to not eat non-veg then it's not wrong; all ideologies must be accepted. Culprits should be booked: Union Min Ramdas Athawale (11.04) pic.twitter.com/tJckMMmPfp

— ANI (@ANI) April 12, 2022