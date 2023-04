VIDEO: जोधपुर में प्रशासन की अमानवीय तस्वीर आई सामने, कुत्तों के साथ किया जा रहा ऐसा व्यवहार

यहां बात हो रही है जोधपुर की. कुत्तों के झुंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो जोधपुर का है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर एक बाड़े में बंद कर दिया गया है.

बता दें कि आवारा कुत्तों के खिलाफ हर शहर में समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं. उन्हें पकड़कर एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है और उन्हें जरूरी आहार भी दिए जाते हैं. लेकिन इस वीडियो में प्रशासन का अमानवीय चेहरा साफ दिखाई दे रहा है.

Is this not cruelty? Dogs captured by Jodhpur Nagar Nigam are fed few pieces of dried & rotten rotis by fighting & biting each other ⁦@ashokgehlot51⁩ ⁦@Manekagandhibjp⁩ ⁦@TheJohnAbraham⁩ ⁦@asharmeet02⁩ ⁦⁦⁦@AnushkaSharma⁩⁦ pic.twitter.com/EKhsJtq8UA

