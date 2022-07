Nupur Sharma Row: क्लर्क ने नूपुर शर्मा के समर्थन पर दी सिर काटने की धमकी, पुलिस ने किया ऐसा हाल

Jodhpur HC Clerk Threatened To Chop Off Colleague's Head: राजस्थान (Rajasthan) के जोधपुर (Jodhpur) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल जोधपुर में एक क्लर्क ने अपने साथी कर्मचारी को सिर काटने की धमकी दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि आरोपी क्लर्क अपने साथी कर्मचारी से सिर्फ इस बात से नाराज था क्योंकि उसने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का समर्थन किया था. शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने उसको अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसके बाद जोधपुर पुलिस ने आरोपी क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़ित ने व्हाट्सएप पर लगाया था स्टेटस

एसएचओ सुमेरदान ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 6 जून को नूपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, जिससे आरोपी नाराज था. हमने केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि नूपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसका समर्थन शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर किया था.

Rajasthan Police arrested a clerk posted in Jodhpur HC after he allegedly threatened to chop off colleague's head

The complainant posted a post on WhatsApp on June 6 in support of Nupur Sharma. We've registered a case. Further probe on: Sumerdan, SHO, Kudi Bhagtasni (07.07) pic.twitter.com/mYDOi3hY9V

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 7, 2022