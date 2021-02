चीन के 'चोर बाजार' से गुस्से में अमेरिका, पहली बातचीत में ही Xi Jinping को Joe Biden ने लताड़ा

वॉशिंगटन: डोनोल्ड ड्रंप (Donald Trump) शासन के दौरान चीन (China) को लेकर अमेरिका (America) ने कड़े कदम उठाए गए. खुलकर चीन की विस्तारवादी नीति और तानाशीही रवैये का विरोध किया गया. कई मौकों पर चीन को सबक सिखाया गया. अब जो बाइडेन (Joe Biden) ने भी चीन को आइना दिखा दिया है. पहली बातचीत में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) को बाइडेन ने स्वतंत्र ताइवान-हिंद प्रशांत क्षेत्र और गलत व्यापार नीतियों पर स्पष्ट संदेश दिया है.

अमेरिकी (America) राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार चीन के अपने समकक्ष शी चिनपिंग (Xi Jinping) के साथ बातचीत में चीन की गलत व्यापार नीतियों, हांगकांग में उसकी सख्त कार्रवाई, शिनजियांग में मानवाधिकारों का हनन और बढ़ती सक्रियता के बारे में चिंता जाहिर की. बाइडेन के 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत हुई है.

बाइडेन ने इस बातचीत के बाद ट्वीट किया है -'मैंने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर चीनी लोगों के लूनर न्यू इयर की शुभकामनाएं दी हैं. मैंने चीन की आर्थिक नीतियों, मानवाधिकार उल्लंघन और ताइवान को धमकाने पर चिंता भी जाहिर की है. मैंने उन्हें बताया है कि जब अमेरिका के लोगों को फायदा होगा तो मैं चीन के साथ काम करूंगा.'



I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing’s economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people.

