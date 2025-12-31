Advertisement
Hindi Newsदेश'हमने कराई भारत-पाक जंग की मध्यस्थता', ट्रंप के बाद अब चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस बोली- देश की सुरक्षा से खिलवाड़, मोदी सरकार जवाब दे

‘हमने कराई भारत-पाक जंग की मध्यस्थता’, ट्रंप के बाद अब चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस बोली- देश की सुरक्षा से खिलवाड़, मोदी सरकार जवाब दे

China role in Operation Sindoor: चीन के विदेश मंत्री वांग यी के उस सनसनीखेज दावे ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजिंग ने 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए तनाव में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और मजाक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से तुरंत सफाई मांगी है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 31, 2025, 02:14 PM IST
‘हमने कराई भारत-पाक जंग की मध्यस्थता’, ट्रंप के बाद अब चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस बोली- देश की सुरक्षा से खिलवाड़, मोदी सरकार जवाब दे

China Role In India-Pak conflict: चीन के विदेश मंत्री वांग यी के उस बयान के बाद भारत में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है. ‌जिसमें चीन ने दावा किया है कि बीजिंग ने भारत-पाकिस्तान के बीच मई 2025 के तनाव में मध्यस्थता की भूमिका निभाई. यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार के दावों के बाद आया है, जिन्होंने 65 से अधिक मौकों पर कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को व्यक्तिगत हस्तक्षेप से रोका है. इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है. 

कांग्रेस ने उठाया सवाल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के उस बयान पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें बीजिंग ने भारत-पाकिस्तान के बीच मई 2025 के तनाव में मध्यस्थता करने का दावा किया है. रमेश ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है. 

ट्रंप और चीन के दावों पर सवाल
जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' को रोकने में व्यक्तिगत हस्तक्षेप किया था. ट्रंप ने विभिन्न मंचों पर कम से कम 65 बार यह बात दोहराई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 'अच्छे दोस्त' के इन दावों पर कभी चुप्पी नहीं तोड़ी. अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी इसी तरह का दावा किया है कि चीन ने भारत-पाकिस्तान तनाव में मध्यस्थता की भूमिका निभाई. रमेश ने इसे चिंताजनक बताया, खासकर इसलिए कि चीन पाकिस्तान का करीबी रक्षा साझेदार है और इस्लामाबाद को हथियारों की आपूर्ति करता है.

सेना के बयान का हवाला
रमेश ने 4 जुलाई 2025 को उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत वास्तव में चीन का सामना कर रहा था, क्योंकि बीजिंग पाकिस्तान के साथ पूरी तरह खड़ा था. ऐसे में चीन का मध्यस्थता दावा न केवल जनता को दिए गए आश्वासन के विपरीत है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक भी लगता है.

भारत-चीन संबंधों का संदर्भ
रमेश ने आगे कहा कि चीन के इस दावे को दोनों देशों के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए. भारत ने चीन के साथ बातचीत फिर शुरू की है, लेकिन दुर्भाग्य से यह चीनी शर्तों पर हुई है. 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री की ओर से चीन को दी गई 'क्लीन चिट' ने भारत की वार्ता स्थिति को कमजोर किया. व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है, ज्यादातर निर्यात चीन से आयात पर निर्भर हैं, और अरुणाचल प्रदेश में चीन की उकसावे वाली गतिविधियां जारी हैं. ऐसे एकतरफा और शत्रुतापूर्ण संबंधों के बीच जनता को यह स्पष्टता चाहिए कि 'ऑपरेशन सिंदूर' को अचानक रोकने में चीन की क्या भूमिका थी.

वांग यी का बयान में चीन ने क्या दावा किया?
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को बीजिंग में 'अंतरराष्ट्रीय स्थिति और चीन की विदेश नीति' पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि चीन ने कई वैश्विक विवादों में मध्यस्थता की, जिसमें भारत-पाकिस्तान तनाव भी शामिल है. उन्होंने उत्तरी म्यांमार, ईरानी परमाणु मुद्दे, फिलिस्तीन-इजरायल संघर्ष आदि का जिक्र किया.

पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर
यह विवाद मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद सामने आया है. 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे. भारत ने इसका जवाब 'ऑपरेशन सिंदूर' से दिया, जिसमें पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया. भारत ने लगातार किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावों को खारिज किया है और कहा है कि चार दिन चले टकराव को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की सीधी बातचीत से सुलझाया गया. नई दिल्ली के अनुसार, भारी नुकसान से व्यथित पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO से संपर्क किया और 10 मई से सभी सैन्य कार्रवाइयां रोकने पर सहमति बनी.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं

India-pak conflict

Trending news

